V americkém fotbalu má tento tým zastoupení v mužské seniorské a dorostenecké kategorii U18. A mnohem širší zastoupení má v novém olympijském sportu (poprvé je zařazen tento sport na letní olympijské hry v roce 2028 v Los Angeles) zvaném Flag fotbal zkráceně Flag neboli bezkontaktní americký fotbal. Zde mají Příbram Bobcats svá želízka v ohni hned v několika kategoriích. V mužské i ženské seniorské kategorii, dále pak v U18, U15 a U12.

Jelikož dost hráčů v mužské seniorské kategorii se v jarní části věnuje americkému fotbalu, začátek flagové sezóny je až nyní na podzim, kde se pokusí příbramský tým obhájit loňský mistrovský titul. V této kategorii se jim i pro letošní sezónu podařilo sestavit hned dva týmy a pevně věří, že minimální jeden do play-off postoupí.

V ženské kategorii je již sezóna ukončena a tým Příbram Bobcats může na tuto sezónu vzpomínat jen v dobrém. Základní část hráčky ukončily na druhém místě (1.místo jim uniklo jen o skóre) v poměru 11 výher a 1 prohře a postoupily tak do semi-finále, kde porazily tým Brno Amazons a do finále nastupovaly proti stejnému soupeři jako v roce 2023 Prague Black Panters. Po velmi vyrovnaném boji se Příbram Bobcats podařilo obhájit mistrovský titul z roku 2023.

close info Zdroj: se souhlasem Michala Vršeckého zoom_in Reprezentace ženy.

I dorostenecká kategorie do 18let má svou sezónu zdárně ukončenou, kdy základní část prošel tým Příbram Bobcats s jasným poměrem 15 výher z celkových 15 zápasů a v tomto módu pokračoval i v semi-finále, kde vyhrál nad týmem Ústí nad Labem Blades a následně se pak ve finále radoval z vítězství a druhým titulem MČR v řadě nad Brno Sígrs.

To mládežnická kategorie do 15let je teprve ve své polovině a Příbram Bobcats mají opět dvě želízka v ohni – Příbram Bobcats Black, který se na konci jarní části usadil v tabulce západní části na druhém místě s poměrem 18 výher a 6 proher a Příbram Bobcats Red, který v jarní části 10krát vyhrál, 1 remízoval a 7krát prohrál, čímž vstupuje do podzimní části ze 3. místa. A i zde všichni fandové věří, že v play-off budou mít Příbram Bobcats své zastoupení.

| Video: Youtube

Kategorie U12 vznikla až v letošní sezóně a týmy postupně přibývají, proto se zde zatím nehraje liga, ale pořádají se turnaje, kde si i nejmladším členům Příbram Bobcats celkem daří a vyrůstají z nich kvalitní reprezentanti do kategorie U15.

Že sportovní klub Příbram Bobcats je velmi kvalitní, s širokou základnou, nasvědčuje i fakt, že má své zastoupení i ve flagových reprezentačních výběrech – v kategorii mužů Josef Drmla, Sebastián Tesařík, včetně trenérů Bohuslava Roma a Filipa Trocha, v kategorii žen Nikola Vokurková, Kristýna Červenková a Michaela Němcová, a v mládežnické kategorii - Tomáš Chadraba, Nikolas Kopecký, Jakub Krása, Ondřej Lavička, Lukáš Macho, Tomáš Vacek, Sára Drdošová, Aneta Rotyková, Silvie Chmelíková, Jonáš Ritter, Nikoleta Roman, Adam Stibor a ve velkém počtu i trenerů – Filip Troch, Bohuslav Rom, Nikola Vokurková, Andrea Němcová a Michaela Rom Tisarová.

Takže pokud jsi, milý čtenáři, dočetl článek až sem a máš doma dítě či puberťáka, kterému na začátku nového školního roku hledáš kroužek či sport, aby neseděl jen u počítače nebo mobilu a našel si nové kamarády a třeba i životní směr, popřemýšlej, zda zrovna Příbram Bobcats by mohl být tou správnou volbou.

Jelikož tento tým právě v tuto chvíli otvírá náruč novým členům a nemusíš být zrovna ten, co chce mít doma super hvězdu, ale jen dítě, které se chce bavit, hýbat a zažívat radost z vítězství i se učit čelit prohrám, či mít pocit, že je součástí týmu. V Příbram Bobcats nerazíme teorii, který rodič více platí, toho dítě více hraje nebo na zápas můžou jen ti nejlepší.

Zde si každý může najít své místo, když má zájem a týmového ducha. V Příbram Bobcats není prioritou vítězství, ale pohyb, radost, přátelství a možná i proto přicházejí i výše zmiňované úspěchy. Pro bližší info můžete kontaktovat Michaelu Rom na čísle 775477885.