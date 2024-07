V roce 2021 došlo k 3 994 nehodám zaviněným cyklisty, zatímco v roce 2022 tento počet vzrostl na 4 333. Tragická bilance zahrnuje 20 usmrcených cyklistů v roce 2021 a 39 v roce následujícím. Navíc bylo v roce 2022 těžce zraněno 251 cyklistů. "Polovina všech cyklistických úrazů se stala v letních měsících. Často jde o úrazy, které končí fatálně, trvalými následky nebo smrtí," uvádí Milan Březina, ředitel Odboru životního pojištění ČSOB Pojišťovny.

Nehoda na kole se může stát kdykoliv a komukoliv, a to i zkušeným jezdcům. Nejčastější příčiny nehod zahrnují nezvládnutí řízení a nevěnování se jízdě. Smutným faktem loňského roku je, že 72 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu. Podle analýzy dopravních expertů a Týmu silniční bezpečnosti by 37 % usmrcených cyklistů mohlo přežít, pokud by přilbu použili.

"Přilbu by měli používat všichni cyklisté, nejen ti mladší 18 let, pro které je povinná. I banální pád může vést k vážným následkům," varuje Březina. Důležité je také si uvědomit, že cyklista může být nejen obětí nehody, ale i jejím viníkem, což přináší další komplikace, jako je úhrada léčby zraněného.

Při jízdě rychlostí 15 km/h a následném pádu na hlavu se úraz rovná pádu na beton z výšky 1 metru.

Při jízdě rychlostí 25 km/h se úraz rovná pádu na beton z výšky 2,5 metru.

Při střetu cyklisty jedoucího 15 km/h s autem jedoucím 35 km/h se síla nárazu rovná rychlosti 50 km/h a odpovídá pádu z výšky 10 metrů.

"Nošení helmy může významně přispět k zabránění vážným zraněním, zejména při přímých nárazech na hlavu. Cyklisté a další uživatelé dopravních prostředků jsou velmi zranitelní, a proto je zásadní prevence a předvídatelné chování," říká Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

ČSOB Pojišťovna apeluje na všechny cyklisty, aby dbali na svou bezpečnost, nosili přilby a byli obezřetní. S příchodem letní sezóny je na silnicích a cyklostezkách stále větší počet cyklistů, což zvyšuje riziko nehod a úrazů. Buďte opatrní a předcházejte rizikovým situacím.