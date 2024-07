Třetí červencový víkend pořádá město Mníšek pod Brdy ve spolupráci s místní Římskokatolickou farností tradiční SKALECKOU POUŤ. V pátek, sobotu a neděli 19., 20. a 21. července 2024 ožijí Mníšek i nedaleký vrch Skalka nejvýznamnější kulturní, společenskou a náboženskou akcí regionu. Koncerty pod širým nebem, oblíbené pouťové atrakce a trh plný dobrého jídla a pití, to vše čeká na návštěvníky letošní Pouti.

Den poutníka

Program začne netradičně již v pátek 19. července, kdy se na Skalce uskuteční Den poutníka. Pro poutníky ze všech koutů naší země je od 13:00 připraven zajímavý program, do kterého je zařazena prezentace Skalky s komentovanou prohlídkou, představení poutních projektů i příběhů poutníků. Od 19:00 následuje koncert kapely NaBoso

Liturgická část

Skalecká pouť má tradičně také duchovní rozměr, a proto bude sobotní dopoledne věnováno pobožnostem a procesí na vrch Skalku, kde bude od 10:00 probíhat slavnostní Mše svatá celebrovaná

Mons. Mgr. Adolfem Pintířem ze sušické farnosti.

Procesí věřících bude z mníšeckého kostela sv. Václava doprovázet soubor historické hudby Ritornello. O doprovodný hudební program během mše se postará farní kapela Familion.

Po mši svaté bude u kláštera k dispozici oběd, na který zve římskokatolická farnost.

Následovat bude pohádka Rozpustilé bajky v podání Liduščina divadla. Návštěvníci se mohou také zúčastnit komentované prohlídky skaleckého areálu a nahlédnout do mimořádně otevřené Poustevny

(od 12 do 17 hodin).

Své výrobky a lehké občerstvení bude ve stánku vedle kostelíku nabízet Magdaléna, o. p. s.

Autobus na Skalku

Pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí jsme připravili speciální autobus:

- směr Skalka: vyjíždí v 9:25 z náměstí F. X. Svobody (vedle Velké restaurace), v 9:30 od Domova pro seniory Pod Skalkou.

- směr Mníšek pod Brdy: vyjíždí ze Skalky ve 12:15 a 14:15.

Pestrý program s hvězdami

Centrum pouťového dění, kulturní program s pódiem, bude na náměstí F. X. Svobody. Program začne ve 14:00 vystoupením hlavní hvězdy letošní Skalecké pouti, písničkáře Tomáše Kluse, který již několik bydlí v Mníšku pod Brdy. Doprovázet ho bude Cílová skupina.

Žánrovou změnu v podobě dynamické show přinese v 16:00 brazilská Carisma složená z hudebníků z celé Latinské Ameriky (převážně z Kuby) s temperamentními tanečnicemi. Diváci se můžou těšit na autentickou atmosféru karibské pohody a „nikdy nekončícího léta“.

Od 18:00 na pódiu vystoupí funky-soul-rocková kapela Balage band feat Tereza. Její frontman Ota Balage je známý také jako zakladatelem a autorem některých hitů skupin Tango, Nová Růže a BSP.Hudební produkci na náměstí uzavřou KISS Revival Czech Republic, kteří vystoupí od 20:00. Kapela, pocházející ze Znojma, připraví všem pravou kissáckou podívanou: hráči budou v kostýmech, v botáchna vysokých podpatcích, s make-upem a chybět nebudou ani pyrotechnické efekty.Programem na pódiu bude provázet mníšecká moderátorská stálice, pohotový a pohodový Jiří Hladovec.

Celé náměstí i pěší zónu zaplní velké tržiště se stánky prodejců nejrůznějších laskomin, řemeslných výrobků a dalšího pouťového sortimentu.

Vláček

Novinkou programu je vláček se třemi vagónky (kapacita je 36 cestujících), který bude zdarma vozit návštěvníky pouti mezi náměstím a pouťovými atrakcemi a zpět.

V provozu bude v sobotu 20. července od 12 do 20 hodin.

Vláček bude mít dvě zastávky: na náměstí před Lesní správou (nad kostelem) a před atrakcemi v Komenského ulici.

Bude jezdit po okružní trase: Lesní správa – Dobříšská – Ke Škole – Nádražní – Komenského –Lunapark Helfer – Komenského – Jana Šťastného – Nová – Dobříšská – Lesní správa.

Farní zahrada a koncert pro seniory

Nezapomínáme ani na naše seniory, na které čeká pohodový program v poklidném prostředí pod korunami stromů na Farní zahradě. Od 12:30 je tu bude hodinu bavit zpěvačka Eva Adamsz populárního dua Eva a Vašek.

Předzámčí

Travnatá plocha v Předzámčí bude věnována především dětem. Můžou se zapojit do šikovnostníchher, zastřílet si na kušové střelnici, bavit je budou hodný obr Jaffar s princeznou Sisi a v 15:00 začne pohádka o Rumcajsovi.

O rozruch se tu dvakrát během pozdního odpoledne postarají ozbrojenci ze skupiny scénického šermu Artus Thor, kteří budou mezi sebou svádět nemilosrdná rytířská klání.

Od 13:00 do 20:00 tu bude tržiště s dobovými řemesly jako kovář, pradlena, pletení rybářských sítí, bednář, řezbářka nebo písař.

Kolotoče a houpačky

Lunapark Helfer, zábavný sektor s oblíbenými kolotoči, houpačkami, autodromem a dalšími atrakcemi a nezbytnými stánky s cukrovou vatou a gumovými hady, nejvíce potěší nejmenší návštěvníky. Pouťové atrakce budou, stejně jako v minulých čtyřech letech, umístěny od pátku do neděle na travnaté ploše mezi Komenského ulicí a dálnicí D4. Tento model si po zkušenostech z předchozích let pochvalují nejen návštěvníci pouti, ale i sami provozovatelé atrakcí.

Dopravní omezení

V souvislosti se Skaleckou poutí jsou plánována rozsáhlá dopravní omezení, která se týkají centra města: - Prostor parkoviště před Albertem bude uzavřen od pátku 19. července od 12:00 do neděle 21.července do 03:00 (kvůli montáži a demontáži pódia). - V sobotu 20. července bude od 11:30 do 23:00 uzavřen úsek od Pražské ulice (za odbočkou na Malé náměstí) až na náměstí před odbočku do Skalecké ulice. Na uzavřené ploše náměstí bude velké tržiště a musí se zajistit bezpečný a neomezený pohyb návštěvníků Pouti.Objízdná trasa bude vedena ulicemi Řevnická, Lhotecká, Skalecká a Dobříšská (náměstí bude průjezdné pouze pro autobusy PiD).Parkovat své automobily mohou řidiči v Předzámčí nebo v oblouku nad garážemi firmy Martin Uher.Zastávky autobusů budou z náměstí dočasně přesunuty do Pražské ulice (před Zelený krámek a Ateliér Zuzana Stýblová). - Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců, směřujících do Lunaparku, bude v sobotu 20. července proautomobilový provoz uzavřen asi 200 metrový úsek Komenského ulice od křižovatky s ulicí Jana Šťastného až po křižovatku s ulicí Ke Škole. Řidičům se omlouváme za krátkodobá dopravní omezení. Obyvatelům náměstí se omlouváme za dočasný hluk.

Pouťový program pokračuje až do neděle

Pokud bude počasí přát, tak si nenechte ujít tradiční Neckyádu, která se bude konat již popatnácté a začíná ve 13:00 u Zadního rybníka. Stále ještě se hledají odvážní jednotlivci či vícečlenné posádky, které by se chtěly se svým plavidlem recesistické plavby zúčastnit. Hlásit se můžete na e-mail: katerina.podrazilova@mnisek.cz.

Děti se mohou těšit na pohádku loutkového divadla Na cestě. Od 15 hodin je bude svými kousky udivovat kouzelník Martin Kellman. O dobrou zábavu se bude po celou dobu akce starat trampská kapela Bandarend.

Skaleckou pouť 2024 zakončí koncert Taneční inspirace neboli exkurz do různých zákoutí světové folklórní hudby. Začíná v kostele sv. Václava od 18:30 a účinkovat bude dvojice Anna Paulová (klarinet) a Jiří Lukeš (akordeon).

Vstup na kulturní program je pro všechny zdarma.

Doprovodný program zajistí i mníšecké spolky

Jako každým rokem si i pro letošní pouť připravily zajímavý doprovodný program některé mníšecké spolky.

Chovatelé organizují na louce pod Městským kulturním střediskem 64. výstavu králíků, holubů a drůbeže, která bude pro veřejnost otevřená od pátku až do neděle.

Oblibě u návštěvníků se těší také tradiční Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici v Pražské ulici, která bude otevřena v sobotu od 9 do 17 hodin.

Pouťová zábava v mníšecké Sokolovně začíná ve 20:00, kde zahraje osvědčená zábavová kapela RH+Band. Vstupné činí 150 Kč, lístky jsou k dostání u obsluhy v Restauraci Sokolovna.

Na mníšeckém zámku se budou v sobotu i neděli konat Pohádkové prohlídky, které začínají v 11:00.V zámecké zahradě vystoupí celkem šestkrát za víkend šermíři ze skupiny Collegium Armatum a zavedou diváky do poloviny 17. století.

Bližší představení jednotlivých účinkujících

Přejeme všem návštěvníkům, aby se jim Skalecká pouť 2024 líbila a ve zdraví a dobré pohodě si ji užili!