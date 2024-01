Spolu s novým rokem přichází také první letošní výstava v galerii Oblastní nemocnice v Příbrami. Příbramskou Waldorfskou školu vystřídají Stromy Petry Palusové. Expozici mohou návštěvníci zhlédnout v přízemí pavilonu C až do konce března.

V galerii Gaudii gratia v přízemí pavilonu C nemocnice v Příbrami se koná výstava Stromy. | Foto: se souhlasem Martina Janoty

Do nemocniční galerie se Petra Palusová vrací po pěti letech. Autorka, která se v Příbrami narodila a absolvovala zde také základní školu a gymnázium, pak vystudovala zahradní a krajinou architekturu na pražské vysoké škole. Právě do Prahy se po ukončení studia přesunula kvůli své práci.

V galerii Gaudii gratia v přízemí pavilonu C nemocnice v Příbrami se koná výstava Stromy.Zdroj: se souhlasem Martina Janoty

V současné době působí Petra Palusová, která je kromě jiného i bývalá dobrovolná mladá hasička a vedoucí dobrovolných mladých hasičů v obci Dubno, v jedné městské části Prahy jako vedoucí oddělení zeleně. Z této pozice se stará o veřejnou zeleň, o ochranu přírody a krajiny, zabývá se také ochranou zvířat proti týrání.

Stromy jako takové maluje Petra Palusová již více jak sedm let. Ke svým malbám používá plátno a akrylové barvy, výsledné obrazy často doplňuje plastikami stromů z keramické hmoty.

Ukažte, jak led čaruje. Pošlete nám fotografie zamrzlé ledové krajiny

„Miluji stromy, čerpám z nich stabilitu, sílu a bezpečí, jež se skrze články, meditace a stromové obrázky snažím předávat dál. Zároveň se se čtenáři dělím o své znalosti a dovednosti získané při studiu zahradní a krajinné architektury a ze své praxe", říká Petra Palusová, která vás na svoji další výstavu zve už od úterý 9. ledna až do konce března do galerie Gaudii gratia v přízemí pavilonu C nemocnice v Příbrami 1.