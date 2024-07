"Do Rakouska jsme se moc těšili, ale nakonec si z něj odnášíme úplně odlišné zážitky než před rokem," zamýšlí se středočeský pilot Stanislav Budil a dodává: "Loni to byla příjemná letní soutěž, ze které jsme odjížděli domů s poháry a v pozici lídrů průběžného pořadí evropského šampionátu. V tomto roce nám omezený program pochopitelně nedovoloval pomýšlet v rámci 'Evropy' až tak vysoko, přesto jsme na Rallye Weiz opět hodlali bojovat o nejpřednější příčky naší kategorie. Což se v úvodu soutěže dařilo, pak ale všechno nějak obrátilo proti nám…"

Po první sekci Budil s Vejvodou drželi mezi vozy kategorie 2 čtvrtou příčku s minimální ztrátou na silné francouzské Porsche 911 řízené Jean-Marcem Bussolinim. Večerní útok na soupeře však zhatilo počasí. Extrémní bouřka řádila nejen na rychlostních zkouškách, ale zdecimovala i servisní zónu. V zázemí českého týmu to odnesl zničený stan – u některých sousedů popadané stromy napáchaly větší škody.

Důsledkem povětrnostních podmínek organizátoři zrušili druhé průjezdy pátečními rychlostními zkouškami, spíše se uklízelo a všichni se o to víc těšili na sobotní závodění. Naše posádka se pustila s velkou vervou do soutěže a hned na úvodním testu zajela výtečný čas, díky kterému přeskočila v pořadí i zmíněné francouzské soupeře. Za polovinou druhé ranní zkoušky však přišla pohroma. "V daném místě jsme jeli podle stejného rozpisu jako před rokem, a tak doteď netušíme, proč jsme před zatáčkou 'trojkou' měli zapsánu ještě 'jedničku'. Silnice je tam rovná. Do zatáčky jsme ale díky tomu najeli mnohem rychleji, než to mělo být – následkem bylo, že jsme skončili v lese. Nám se naštěstí nic nestalo, auto ale utrpělo velké škody a jeho letošní sezóna nejspíš skončila," smutně popisuje spolujezdec Petr Vejvoda.

Abychom nekončili pesimisticky – letošní sezóna skončila pro bílomodré BMW 2002ti, nikoliv pro posádku. Ta se totiž v zimní přestávce vyzbrojila i moderním vozem Toyota GT86 CS-R3 a právě ten se teď dostává ke slovu. "Pořídili jsme si auto, které by nám mělo přinést podobnou zábavu jako 'bavorák'. U něj nás moc mrzí, za jakých okolností se s ním dočasně loučíme, slibujeme ale všem fanouškům historických vozů, že jeho čas po důkladné opravě ještě znovu přijde. Teď ale přesedáme do toyoty a jak už jsme několikrát zmiňovali na jaře, pro domácí příbramskou soutěž to byl i plán. Jak to ale vypadá, pokud se budeme chtít svézt letos i jinde, jiná možnost než japonský vůz ani potom nebude," říká Budil.

"Co se našeho nového nářadí týče, asi mnozí zaregistrovali, že automobilka Toyota se v roce 2015 vrhla do závodění kategorie R3 právě s tímto strojem. Tehdy to bylo díky klasické koncepci vozu tak trochu zjevení, všichni soupeři měli 'všechno vpředu'. Upřímně řečeno, ve své třídě se vůz tehdy příliš neprosadil a Japonci asi i díky tomu poměrně rychle z jeho podpory vycouvali. Několik extovárních vozů se ale zachovalo a my máme jeden z nich. Už jsme si jej vyzkoušeli na Radouňské rally a moc nás to bavilo, především bavit se hodláme i na nadcházející Rally Příbram. To je naše domácí soutěž a jak se často s oblibou říká – chceme si ji především užít. Bude to úplně jiný sport než s historikem, tohle auto takříkajíc poslouchá na slovo, má větší kola a skvělý podvozek i převodovku. Ale zároveň má toyota stejnou koncepci jako BMW, a tak věřím, že mnohé mé dosavadní návyky se budou hodit a že jízda bude velká radost," usmívá se Stanislav Budil, už opět v lepší náladě než po nepovedeném rakouském víkendu.

Dvojice Budil – Vejvoda poveze na atraktivním voze Toyota GT86 CS-R3 startovní číslo 37 a bude premiérově soutěžit pod hlavičkou týmu "Dolák Motorsport z.s." v silně obsazené třídě RC4-I, kam patří celá řada špičkových vozů s poháněnou jednou nápravou.