/FOTOGALERIE/Ve vojenském zařízení Valdek se od pondělí 10. do pátku 14. června sešlo čtrnáct vítězných středoškolských družstev z krajských kol soutěže EuropaSecura 2024. V celostátním finále poměřili své síly ti nejlepší z téměř dvou tisíc účastníků, kteří do soutěže vstoupili na začátku.

Sedmnáctý ročník soutěže začal v březnu letošního roku formou online vzdělávacího testu. Nejlepší týmy postoupily do krajského kola, které se skládalo z písemné a ústní části. Účastníci se vžili do role expertů na mezinárodní situace a pět týmů v každém kraji s nejlepšími písemnými analýzami se v květnu účastnilo ústní obhajoby, oponentury a diskuse. Právě z nich vzešel jeden krajský vítězný tým, který postoupil do celostátního finále.

Na Valdeku se sešlo dvačtyřicet studentů, na které čekal asi ten nejlepší a zároveň i nejnáročnější týden jejich života. Institut pro evropskou politiku Europeum, který soutěž organizuje s podporou Ministerstva obrany, Armády České republiky a Vojenské policie, připravil adrenalinový program kombinovaný s vědomostními soutěžemi a diplomatickými simulacemi.

Hlavní úkoly diplomatické mise

Úkolem studentů v roli bezpečnostních expertů ze zemí Evropské unie bylo navštívit fiktivní postsovětskou Dorménii. „Tamní vláda v čele s prezidentem Kozou je pozvala na vojenskou základnu, která leží těsně u hranic se separatistickou provincií Karynskem. Evropští diplomaté mají proniknout na území, které ovládá polovojenská organizace Gurban a zajistit důkazy o případném násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a vyjednat podmínky pro spuštění mise Evropské unie,“ vysvětlila hlavní koordinátorka projektu za institut Europeum Veronika Novotná. „Naši diplomaté absolvovali mimo jiné i kurz o vyjednávání v krizových situacích. Cílem mise je především přežít, vyjít z konfliktu celý a zdravý,“ doplnila Novotná.

Krizové situace na vlastní kůži

„Aby se mohli studenti bezpečně převtělit do diplomatů a vstoupit na neklidné území usilující o samostatnost, musí se nejdřív připravit na zvládnutí nejrůznějších krizových situací. Překonávají tu své vlastní meze, vytváříme pro ně situace, se kterými se v běžném životě nesetkají,“ uvedl člen organizačního štábu nadpraporčík Martin Dvořáček z Velitelství pozemních sil. „Vojáci pro ně připravili aktivity, které je naučily pohybovat se v terénu a orientovat se podle mapy, překonat minové pole i vodní překážku. Pracují se stresem a učí se tu také poskytování první pomoci,“ upřesnil Dvořáček

V průběhu soutěže byli studenti udržováni v nejistotě a pod stálým tlakem. Do poslední chvíle nevěděli, co je čeká. Program byl sestavený tak, aby měli minimum osobního volna i spánku. A i když se dostávali na pokraj fyzických i psychických sil, právě soudržnost a práce v týmu je udržela a zvládli tak i nejvypjatější situace.

Akci zastřešil 13. dělostřelecký pluk Jince

Celostátní finále soutěže navštívil velitel 13. dělostřeleckého pluku plukovník gšt. Jan Cífka, aby se na místě seznámil s průběhem soutěže a zabezpečením ze strany svého pluku. Na závěr celého týdne si finalisté mohli prohlédnout technické vybavení a seznámit se s prostředím kasáren jineckých dělostřelců.

Příslušníci 13. dělostřeleckého pluku z Jinců měli hlavní podíl na zvládnutí všech nástrah. Nejen, že pro studenty nachystali ubytování ve vojenském táboře, také je teoreticky připravili a podělili se s nimi o své osobní zkušenosti ze zahraničních misí a doprovázeli je při plnění úkolů. Společně s bechyňskými kolegy z 15. ženijního pluku, jejichž zásluhou dokázali diplomaté zdolávat skály nebo se proplétat elektrickými ohradníky, s pyrotechnickou službou Vojenské policie v Jincích, příslušníky Velitelství kybernetických sil a informačních operací a zástupcem Velitelství teritoriálních sil připravili studenty na všechny neobvyklé a kritické okamžiky, které je mohly během pobytu v Dorménii potkat. Na podporu psychické odolnosti a pro udržení duševní rovnováhy byl na místě přítomen i vojenský psycholog a tři kaplani, kteří napomohli odstranit prožitý stres a v případě potřeby jsou absolventům soutěže EuropaSecura 2024 k dispozici i nadále.

Cena pro vítěze

Všichni účastníci se shodnou na tom, že lákavou cenou pro vítěze z jednotlivých krajů je už samotná účast v závěrečném celostátním kole, kdy se Brdy promění na celý týden v nepokojnou Dorménii a studenti převtělení do diplomatů sem přijedou řešit neklidou situaci. „Těšili jsme na mimořádné intenzivní zážitky, a těch se nám dostalo vrchovatě,“ shrnuli studenti své pocity. „Celý týden byl na doraz, extrémně náročný, museli jsme vystoupit ze svých komfortních zón a zároveň jsme se naučili mnoho nových věcí.“

V letošním ročníku soutěže EuropaSecura 2024 zvítězil tým Polska reprezentující Jihočeský kraj. Na druhém místě skončilo družstvo Rumunska vyslané ze Zlínského kraje a na třetím místě se umístilo Nizozemsko z Olomouckého kraje. Odměnou pro vítěze je studijní cesta do Bruselu.