Na začátku listopadu tohoto roku uplyne právě sto sedmdesát let od zahájení vyučování na příbramské průmyslové škole. Její vznik byl spojen s mimořádným rozvojem báňského a zpracovatelského průmyslu v našem regionu a byla tím nastartována epocha rozvoje technického školství. Tím se škola zařadila mezi průkopníky a patří mezi nejstarší školy v naší republice.

Příbramská průmyslová škola oslaví v listopadu 170 let.

Během dlouholetého vývoje prošly tisíce absolventů přípravou v rozličných oborech a zaměřeních. Mnoho z nich pokračovalo na studiích na Vysoké škole báňské v Příbrami i Ostravě. Jejich odborná erudice je rozprostřela po celé naší republice i do zahraničí. Dodnes můžeme vysledovat úspěšné absolventy na všech kontinentech světa a řada z nich dodnes neztratila se svojí alma mater kontakt. Významné propojení s praxí i činnost externích učitelů bylo to, co školu odlišovalo od ostatních škol a připravovalo je pro život pracovní i studijní. Stovky učitelů, středoškolských profesorů i odborníků z praxe vytvářelo po celou dobu existence vynikající podhoubí pro vztahy mezi učiteli a žáky, které dodnes je patrné ve vztahu ke škole, kdy se nám naši bývalí žáci vrací jako učitelé, partneři oborů, spolupracovníci, sponzoři i jako naši přátelé.