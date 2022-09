Příbramské divadlo přichází opět s pohádkou

„Je to divadlo, které hraje, zpívá a tančí v tom pravém slova smyslu,“ říká autor a zároveň režisér nové příbramské pohádky Pohádky do kapsy Luděk Horký. Můžete se těšit na hudební pohádkové pásmo pěti známých pohádek. A které to jsou? Například Karkulka, Perníková chaloupka, Budulínek a další.

Pohádky do kapsy od Luďka Horkého v příbramském Divadle A. Dvořáka. | Foto: archiv Divadla A. Dvořáka Příbram

Melodicky jednoduchá hudba, jejichž autorem je Martin Písařík, doplněná o texty Luďka Horkého, provází celým představením. Tato pohádka je určena dětem od 4 let, ale neměl by se nudit ani rodič. Hrát, zpívat a tančit budou Eliška Nejedlá, Kryštof Grygar, Monika Timková, Martin Holzknecht a Lucie Valenová, která zároveň pohádku režíruje společně s Luďkem Horkým. Výtvarné stránky se ujal Jakub Baran. Premiéra nové pohádky se na Malé scéně příbramského divadla odehraje 18. září v 15 hodin. V dalších termínech se na ní už mohou těšit děti ze škol i školek a samozřejmě i v neděních či sobotních odpoledních termínech, rodiny s dětmi. Autor: Dana Hassmannová