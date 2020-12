Cílevědomost, snaha a bojovnost se vyplatila teprve 8letému Oliverovi Šille z Příbrami k tomu, aby se mu splnil sen, stát se Mistrem České republiky v autokrosu kategorie Racer buggy 160.

Oliver Šille z Příbrami se stal Mistrem ČR v autokrosu. | Foto: archiv Olivera Šille

'Boje' to byly těžké, konkurence 12 závodníků je veliká, ale na tratích v Dobřanech, Poříčí nad Sázavou, Humpolci, Nové Pace a nedalekých Sedlčanech se mu dařilo. K ježdění v buggy se dostal už od svých 3,5 let na trati v Domažlicích. Postupně se propracoval a mechanik tatínek vylepšoval buggy pro republikové závody. V Případě zájmu je možné shlédnout záznamy ze závodů – Svět motorů – autokros. Momentálně se Oliver učí řadit v nové, silnější a rychlejší buggy 125 se kterou vstoupí do sezony 2021. Oli děkuje všem, kteří mu fandí a povzbuzují ho a také sponzorům, kteří chtějí, aby závodil pod jejich reklamou.