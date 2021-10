Připravili Sportovní den pro prvňáčky

V těchto dnech od 23. do 30. září probíhá Evropský týden sportu, do kterého se ve spolupráci se sportovními kluby zapojuje také město Příbram. V Příbrami u této příležitosti proběhla akce Sportovní den pro prvňáčky. „Cílem této akce bylo představit dětem co nejvíce sportů v jeden okamžik na jednom místě, což se nám podařilo zrealizovat za dodržení všech hygienických podmínek na hřišti pod Svatou Horou.

Sportovní den s prvňáčky | Foto: Eva Švehlová