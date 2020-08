V bytě sběratele zařízeném autentickým nábytkem a vybavením z 60.- 80. let 20. století si můžete vyzkoušet řadu aktivit – psaní na stroji, pouštění gramofonových desek, štupování ponožek, pletení nebo si pohrát se starými hračkami a stavebnicemi.

Otevírací doba je od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné je 50 korun za osobu od 6 let, rodinné vstupné stojí 150 korun.

Autor: Městské kulturní středisko Rožmitál pod Třemšínem