/VIDEO/ Projekt Bezpečně u vody realizuje policie již osmým rokem, je cílený na dodržování pravidel plavby na vodní hladině a na bezpečný pohyb u vody, ve vodě i na vodě. Policisté ve spolupráci se Státní plavební správou dohlíží na dodržování pravidel ze strany vůdců plavidel, zda mají potřebná oprávnění a doklady, zda se řídí plavebním značením vodní cesty, zda neřídí pod vlivem návykových látek apod.

Voda může být nebezpečný živel, pokud jsou lidé nezodpovědní, přeceňují vlastní schopnosti a zbytečně hazardují. Zcela zásadní pravidlo zní – nikdy nenechávat malé děti u vody bez dozoru, ani na malou chviličku. Neplavec by měl mít vždy řádné plovací pomůcky, mezi ně rozhodně nepatří nafukovací kruh.

Na plavidla patří děti pouze v záchranné vestě a s helmou na hlavě. Záchranná vesta s nosnou přední částí a límcem zajistí ve vodě přetočení na záda, důležité je zapnutí i jistícího popruhu mezi nohami. Bazény a zahradní jezírka by měla být vždy zabezpečena, pokud od nich odcházíme, např. oplocením, zastřešením, pevným zakrytím.

I když dítě obstojně plave, neznámá voda, rozlehlá hladina, vlny, to vše může způsobit, že malý plavec zazmatkuje. Plavání ve vlnách je velmi vysilující. Nebezpečné jsou i teplotní rozdíly jednotlivých vrstev vody především při skocích do vody. Prudké ochlazení těla může způsobit svalovou křeč, proto by člověk neměl skákat do vody, pokud je přehřátý a rozpálený po opalování.

Nebezpečné jsou také skryté předměty pod hladinou, jako kameny, kmeny vyvrácených stromů, do neznámé vody proto nikdy neskáčeme. Vodní rostliny v rybnících nebo ve slepých ramenech řek nebezpečné nejsou, jejich dotek na těle ale může být pro člověka nepříjemný a může začít zmatkovat nebo se do dlouhých šlahounů rostlin zaplést. V takovém případě je nutné se uklidnit a zaujmout splývanou polohu na zádech.

V případě záchrany tonoucího je na místě opatrnost, bezpečnost zachránce je vždy na prvním místě. Topící se člověk má tendence se chytat čehokoliv, tedy i jiných lidí a je schopen stáhnout je pod hladinu. Ani fyzická převaha není zárukou úspěšné záchrany, pokud někdo bojuje o život ze všech sil. Ideální je tonoucímu hodit třeba záchranný kruh na laně, eventuálně mu pomáhat ve větším počtu lidí a vždy s nějakou vhodnou plovoucí pomůckou.

Monika Schindlová, komisař PČR Příbram