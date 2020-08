O tom, že jsou Češi národem pejskařů, není pochyb. V parcích se to chlupáči všech ras jen hemží, nouzi o klienty nemají ani psí lázně nebo hotely a mezi firemní benefity patří i možnost sdílet se svým mazlíčkem kancelář. Za svou věrnost a bezpodmínečnou lásku si čtyřnozí miláčci zaslouží nejen náležitou péči, ale často i vděk za to nejcennější, co bylo jejich páníčkům dáno – za život.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nejen neuvěřitelné příběhy, ale také psích povahy a to, co jednotlivá plemena vyžadují, je námětem filmů, knih a už i televizního pořadu Psí hrdinové. O nejlepší přátele by se měl člověk dobře starat. Už proto, že jim lidstvo vděčí za mnohé. Třeba fence Yofi, která se stala nejznámější zvířecí terapeutkou v historii. Její páníček Sigmund Freud, rodák z moravského Příboru, rozhodně nepatřil k ukázkovým milovníkům psů, dokonce se jich bál. Prvního si pořídil kvůli své dceři Anně. Tu měl německý ovčák chránit při jejích procházkách po Vídni. „Přesto, že jsem se psů bál, bál jsem se více o svoji dceru,“ vysvětlil Freud, co ho přimělo strach překonat.