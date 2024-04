Rádi „recyklohrajeme“ a v sobotu se zúčastníme akce Ukliďme svět

/FOTO/ Znáte „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“? Podle názvu by se dalo odhadovat, že půjde o nějaké hraní s odpady – o způsoby, jak je znovu využít. Ano. Je to dlouhodobý školní vzdělávací program, který si klade za cíl předat informace o předcházení vzniku odpadu a správném nakládání s odpady již vytvořenými. Ale nejen to. Nabízí i další, rozšiřující ekologická témata: klimatická změna, šetrné hospodaření s vodou a další otázky environmentální výchovy. A o zvýšení citlivosti dětí k problémům spojeným se životním prostředím nám jde.

Výroba tašek ze starého trička. | Foto: Kateřina Ahmad

Recyklohraní nám pedagogům ke každému problému jednak poskytuje odborné informace a jednak přímo předpřipravené metodické scénáře s návrhem různorodých použitelných aktivit. Využili už jsme jich s dětmi mnoho. Loni jsme tak zkoumali (i v rámci našeho celoročního cíle) důležitost vody pro krajinu, mapovali mokřady v okolí, zkoumali živočichy, kteří tam žijí. A díky tomu jsme nedaleko Počepic objevili rybník Krabici, ukrytý v lese, kde žije mnoho živočichů (i chráněných), které jsme znali jen z knížek. Byl to neskutečný zážitek. Počítali jsme také spotřebu vody na naše různé činnosti během dne (a naučili jsme se při tom v Excelu udělat tabulku s grafem) a přemýšleli jsme, jak ji snížit. Dalších zkoumaných otázek bylo mnoho: proč nelít olej do odpadu? Jak zabránit ropné skvrně, aby se šířila dál? Jak to, že voda vyteče až do posledního patra paneláku? Ztrácí se na světě voda někam? Proč nepijeme vodu z rybníka? … Letos se soustředíme na omezování plýtvání. Už jsme stopovali plýtváka šatního. Zjistili jsme, že k výrobě oblečení je potřeba velké množství energie a vody, je spojena se znečištěním z používaných chemických postřiků při pěstování plodin, … a často k nám oblečení putuje až z druhého konce planety, což s sebou také nese nemalé náklady. Zkusili jsme tedy mimo jiné zrecyklovat svá stará trička a vyrobit z nich tašku. Při úkolech týkajících se šetření potravinami jsme byli překvapeni, kolik různých zdrojů se spotřebuje na výrobu vaničky jahod, kterou si teď na jaře v supermarketu můžeme koupit. Když potom jahody někomu zůstanou nesnězené v lednici a plesnivé skončí v koši, vyplýtvají se nejen naše peníze, energie, voda, práce, … ale třeba i láska lidí, kteří se o jahody starali, než vyrostly. Není to příjemný pocit. Za všechny splněné úkoly dostaneme body a za body dobré umístění, které nám loni přineslo poukázku na nákup v Kauflandu. Koupili jsme si truhlíky, semínka a další potřeby na zahradničení. Už nám roste hrášek a začínají vykukovat rostlinky smrků. Zázraky, které s nadšením pozorujeme. Součástí toho všeho je i akce Ukliďme Česko, které se pravidelně účastníme. Letos na jaře ji poprvé pořádáme ve spolupráci s obcí. Budeme vycházet ze čtyř míst: Počepic, Roviny, Skuhrova a Vitína. V sobotu 13. dubna v 9h30 (Rovina už v 9h00). Těšíme se na vás! A snad se postupně všichni naučíme, že je lepší odpad a odpadky do přírody vůbec neházet.