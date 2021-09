Rallycross v Sedlčanech zažijete už tuto sobotu

Do třetice v Sedlčanech a pak stěhování na další závodiště. I tak by se dal popsat podnik klubového seriálu Rallycross Cup, který se odjede tuto sobotu 11. září v Sedlčanské kotlině. Z důvodu různých omezení, nařízenía dalších peripetií se zatím odjely všechny závody na domácí trati a na ten poslední v Sedlčanech se můžete těšit tento víkend. V říjnových termínech se pak za rallycross cupem budete muset vydat na Slovakiaring nebo na autodrom do Sosnové u České Lípy.

Rallycross Cup. | Foto: archiv organizátorů