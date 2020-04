Redaktoři vaří: Marocký tažín po česku

Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících domácností mimo jiného i každodenní vymýšlení obědů a večeří. A vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Marocký tažín po česku. | Foto: Olga Vendlová

Olga Vendlová, Nymburský deník: Marocký tažín po česku Nakrájíme na větší kostky mrkev, brambory, papriku, cibuli, česnek, může být i další kořenová zelenina, maso (my používáme vepřovou panenku, navíc slaninu a masovou klobásu, může být pikantní). Ve velké míse smícháme s olivovým olejem, solí, kořením (přizpůsobili jsme si italské bylinky, v originále je směs koření na tažín s kurkumou a šafránem). Promícháme nejlépe rukou a naskládáme do keramické zapékací nádoby na tažín, nebo po porcích zabalíme do alobalu (tři vrstvy). Pečeme na uhlíkách nebo na grilu hodinu a půl. Chutě se krásně smíchají dohromady a výsledek je jednoduchá pochoutka se zajímavým efektem. Redaktoři vaří: Marocký tažín po česku Přečíst článek › Inspirujte i vy ostatní čtenáře, pošlete na nám na e-mailovou adresu: olga.sevcikova@denik.cz váš oblíbený recept i s vaší autorskou fotkou hotového jídla nebo upečených sladkostí. Nezapomeňte připojit vaše jméno a bydliště. Recepty s fotografiemi pak zveřejníme na webových stránkách vašeho Deníku. Zapojujeme se i my, redaktoři, a ukážeme vám na webových stránkách vašeho Deníku naše oblíbené recepty. Žáci Základní školy Sedlec-Prčice básnili o životě v karanténě Přečíst článek ›

Autor: Olga Vendlová