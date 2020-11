Já je mám spojené se svou babičkou na venkově, která už je dnes prababičkou. Přestože jsem patřila k vnoučatům, která zůstávala poslední u stolu, do oříškových řezů mě nikdo nutit nemusel. Dodnes mě baví, jak poleva slabě praskne a zbytek řezu se lehounce rozsype po jazyku.

Recept na ořechové řezy se žloutkovou polevou je známý, ale každý kdo je ochutnal, na ně jistě má svou vzpomínku. Chcete se o ni podělit? Můžete zde.

Z ořechových zásob odebereme 280 gramů vlašských ořechů a nameleme je. Stejné množství rozměklého másla ušleháme se stejným množstvím moučkového cukru (280 g). V míse promícháme 150 gramů prosáté hrubé nebo polohrubé mouky s práškem do pečiva (půl pytlíku) a postupně ji přimícháme k máslové směsi. Pak vmícháme ořechy a nakonec postupně ušlehaný sníh z šesti bílků. Těsto rozetřeme na vymazaný a pomoučněný plech a dáme péct do trouby rozehřáté na 180 °C. Pečeme asi 20 minut i déle (pomůže test zapíchnutím špejle do středu). Hned po vyjmutí plechu z trouby potřeme horký koláč polevou z šesti žloutků ušlehaných s 300 gramy cukru do bílého krému a nechám zaschnout.

Dobrou chuť!