Z Pičína je do Bukové malý skok. Šel jsem po málo frekventované silnici a než jsem se nadál, byl jsem u hospody, otevřené, vonící pivem. Toho jsem se ve vedru nenadál. Mohutný zámek je nepřístupný, malá náves s pěkným rybníčkem moc příjemná. Chládek pod vzrostlými stromy je fajn, jen mi trochu vadily při mém srovnávání, což ovšem není pro atmosféru ve vísce tak důležité."

Pičín je blízko Dobříše, která svého času byla známá pořádáním super dlouhých dálkových pochodů. V roce 1974 jsem přes Pičín prošel při pochodu na 100 anglických mil, což čítá 161 km. Nonstop. Díky hezké krajině nebyl jsem v Pičíně jen jednou. Projížděl jsem Pičínem na kole v době, kdy mi ještě šlo jezdit do kopce.

"Pičín má svůj znak a historii, která sahá nejméně do 13.století. Název obce pochází buď z latinského piscina (rybník) nebo ze staroslověnského pěčina, tedy hezké místo. Pokud někoho jméno provokuje k jinému výkladu, měl by se zamyslet sám nad sebou. Rybníky kolem obce jsou, však mají rybu ve znaku. Pičín leží v krásné podbrdské krajině mezi Dobříší a Příbramí.

