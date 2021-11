RETRO: Najděte své předky nebo svůj dům na starých fotografiích Dublovic

Vznik obce Dublovice se datuje do první poloviny 13. století. V průběhu světové války se ves stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její obyvatelé se museli k poslednímu říjnovému dnu kompletně vystěhovat. Nahlédnout do minulosti této obce nám umožňují i historické fotografie, jsou jakýmsi oknem do života zdejších vesničanů.

Dublovice na historických fotografiích. | Foto: archiv Jiřího Čermocha