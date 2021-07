Za svého života vytvořil Václav Víšek rozsáhlou sbírku srovnávacích fotografií, mezi jinými i Příbrami, její neznámějších míst, objektů a památek. Připomeňte si toto město ze starých dob a zkuste najít rozdíly a změny, které se odehrály v běhu času.

Příbram - náměstí T. G. Masaryka | Foto: archiv Václava Víška

"Vystupuji z vlaku, mlhavý bubák, skoro prší, to se to bude fotit! Na Svatou Horu si nechám zajít chuť, ve městě něco zvládnu. Náměstí mají krásné, ale Příbram je městem, kde se hodně budovalo. Celé ulice se zbořily, náhradou jsou panelová sídliště. Nechci dělat chytrého, havíři museli někde bydlet, a že jich bylo třeba hodně. Zvlášť poté, co hlavní pracovní silou, těžící uran, přestali být političtí vězňové z padesátých let. Paneláky jsou daní za hornickou činnost.