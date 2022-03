Co se týče materiální pomoci, přivítala by v současné době rožmitálská radnice dar v podobě bavlněného, vypraného povlečení v dobrém stavu. To je možné přinášet na podatelnu městského úřadu do 11. března.

Aleš Haluska

Na útěku před válkou. Takhle teď vypadají hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou