"Program byl velmi nabitý, tolik výletů a soutěží za jeden pouhý víkend. Příjezd byl v pátek navečer, ubytování, seznamování a první soutěže se záchrannými složkami. Body se sbíraly za poskytnutí první pomoci, záchranu tonoucího, hasičský útok či dopravní znalosti a střelbu na cíl. Druhý den byl o přemístění vlakem do Prahy. Zde jsme se rozdělili do skupin. Nejdříve nastal souboj v laser game, kde spousta z nás byla úplně poprvé. Souboje mezi svazy byly opravdu napínavé.

Společný oběd nám umožnil nabrat síly a vyrazili jsme na Petřín. Rozhledna, skleněné bludiště, to byl jen začátek. Hra v podobě hledání kešek, plnění ne vždy lehkých úkolů, hledání indicií, to byla třešnička na dortu. Kdo došel po souřadnicích do cíle a vyluštil hádanku byl vítěz. Náročný den jsme zakončili hrou Co na to táborníci, která byla poslední bodovanou soutěží. V neděli ráno jsme se probudili do posledního dne srazu mládeže. Čekal nás výlet na Karlštejn s výkladem o životě Karla IV., vyhlášení výsledků všech soutěží a pak hurá domů.

Vyhlašování výsledků bylo pro naši středočeskou partu tím nejlepším. Podařilo se nám porazit všechny územní svazy a odvést si prvenství. Jsme nadšení, konečně jsme jedničky. Dokázali jsme to díky skvělé spolupráci dětí v týmu a vedoucích. Sraz mládeže 2021 má své vítěze. Jsme to my, Středočeši z Rožmitálu pod Třemšínem a Příbrami. Jsme na to náležitě pyšní."

Autor: Jaroslava Nassová, vedoucí rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem