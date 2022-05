"Bylo vybráno 20 nejlepších dorostenců okresu Příbram, 5 hráčů Rožmitál, 5 hráčů Dobříš, 3 hráči Sedlčany, 2 hráči Bohutín, 2 hráči Milín, 3 hráči Nová Ves. Dne 26. dubna proběhl turnaj ve Vlašimi, kterého jsme se účastnili spolu s okresy Benešov, Praha Východ a Praha Západ. Skupinu jsme suverénně vyhráli a postoupili mezi 6 nejlepších okresů Středočeského kraje. Finálový turnaj se uskutečnil na stadionu Spartaku Příbram. Ve skupině jsme napřed porazili okres Rakovník a okres Kolín a postoupili do finále s okresem Kladno. Finále bylo vyrovnané a nakonec jsme se radovali my, kdy minutu před koncem rozhodl gólem Petr Buchta – Rožmitál. Následně vybírali trenéři fotbalového svazu nominaci do Středočeského kraje, který sehraje zápasy s výběrem Jihočeského a Pražského kraje. Opravdu velkým úspěchem je výběr 5 hráčů rožmitálského dorostu Jakub Vlasák, Petr Zemek, Petr Buchta, Vojtěch Mis, náhradník Jakub Berka. Klukům moc držíme palce a děkujeme za skvělé reprezentování našeho města i Spartaku Rožmitál a rovněž velké poděkování zaslouží trenér, který se naší fotbalové mládeži naplno věnuje se skvělými výsledky Zdeněk Vlasák."