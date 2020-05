Rožmitálští rybáři se sešli po pauze poprvé

/FOTOGALERIE/ Po neskutečně dlouhé dvouměsíční pauze, a to z důvodu epidemie, jež nás zasáhla, se konal náš rybářský kroužek ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem. Jsme nadšeni z toho, že děti dorazily v hojném počtu a těšily se, stejně jako my na ně. Přivítání bylo skvělé. Sice to nebylo moc o úlovcích, ale ta pohoda ze setkání byla cítit.

Chytání ryb si po dvouměsíční pauze malí rybáři velmi užili. | Foto: Jaroslava Nassová