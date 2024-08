Zápis závodníků proběhne od 6 hodin. Závod bude rozdělen do dvou věkových kategorií: do 10 let a 10–15 let. Závody samotné začnou v 7.00 hodin a budou mít dva poločasy – první od 7.00 do 9.30 hodin a druhý od 10.30 do 12.00 hodin.

Lovit se bude na jeden prut s maximálně dvěma návazci a bude povoleno zakrmování. Bodování bude probíhat podle délky ulovených ryb, kdy centimetr odpovídá jednomu bodu.

Během celého závodu bude pro děti zajištěno občerstvení zdarma a všechny závodníky čekají připravené ceny. Více informací je dostupných na webu www.rybarirozmital.cz a na Facebookové stránce Rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem.