/FOTOGALERIE/ I v této nelehké době, okořeněné epidemií covid – 19, si 18. prosince na rožmitálské radnici řekli své ano Jakub Pazderník z Rožmitálu pod Třemšínem, student Fakulty životního prostředí ČZU v Praze obor územní plánování a Nikola Vácová z Dlouhé Lhoty u Příbrami, studentka 2. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy.

Svatba Jakuba Pazderníka z Rožmitálu pod Třemšínem a Nikoly Vácové z Dlouhé Lhoty u Příbrami. | Foto: Aleš Haluska

"Byla to tak trochu rybářská svatba, čemu nasvědčuje i fakt, že za svědka si Jakub vybral svého kamaráda, hospodáře Českého rybářského svazu místní organizace Rožmitál pod Třemšínem a baštýře firmy Rybářství Lnáře Pavla Zemka. Bohužel se svatba musela odehrát ve stanoveném omezeném počtu hostů i lidí a tak rybáři nemohli zatáhnout své sítě před radnicí v Rožmitále, ale můžeme slíbit, že o to novomanželé nepřijdou, až nám to situace dovolí.