Mladé rybáře z Rožmitálu navštívila krajská rybářská stráž

/FOTOGALERIE/ Rybářský kroužek Rožmitál navštívila rybářská stráž Středočeského územního rybářského svazu. Co u vody smíme, co ne a co je naše povinnost, to nám do Rozmitálu přijeli říct kamarádi a rybářská stráž v jednom z Nymburka Otta a Stáník.

Rybářský kroužek Rožmitál navštívila rybářská stráž Středočeského územního rybářského svazu. | Foto: Rybářský kroužek Rožmitál

Děti vzorně poslouchaly výklad o rybářské stráži, o tom co je důležité, co vše se může u vody stát. Jako dárek jsme dostali nádhernou přívlačovou sadu, za kterou klukům velmi děkujeme. Děti se těší, až přijde čas dravců, aby ji vyzkoušely. Klukům opravdu moc děkujeme, že jeli takovou dálku předat dětem důležité znalosti, moc si toho vážíme. Tak teď jen poklidné setkání s rybářskou stráží u vody, kdy nás po této přednášce snad již nemůže nic překvapit. Petrův zdar. Jaroslava Nassová, vedoucí rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem