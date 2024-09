Sobotního rybaření se zúčastnilo na 40 dospělých závodníků a vítězem se stal: 1. Místo Filip Bures 554 cm , 2. Místo Jiří Novák 520 cm , 3. Místo Vláďa Kropáček 515 cm. V kategorii žen 1. Místo a největší ulovená ryba Dagmar Šourková 315 cm. Po ukončení závodů se rybáři i všichni příznivci mohli pobavit s oblíbenou kapelou Miloše Velíška.

Neděle patřila dětským rybářským závodům. Závodů se zúčastnilo 54 dětí z různých místních organizací (Rožmitál, Příbram, Březnice, Zdíkov, Dobřany a další). Chytalo se na chovném rybníku ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem a to ve dvou poločasech. Děti byly rozděleny do dvou kategorií, mladší do 10 let a starší 11-15 let.

Z prvu se rybám moc nechtělo, ale čím více se oteplovalo tím více ryb se podařilo chytit. Mezi poločasy se malí závodníci posilnili občerstvením, které pro ně bylo zdarma připraveno. Ve 12 hodin jsme ukončili závody a vyhlásili výsledky. Ceny dětem předávali starosta města Rožmitál pod Třemšínem Mgr. Pavel Bártl a ředitel celých závodu sportovní referent a předseda Mokrých Banditů Radek Tůma.

V kategorii mladších 1. Místo Štěpán Šmüla - Dobřany 472 cm , 2. Místo Jiří Němec - Rožmitál p. Tř. 251 cm , 3. Místo Štěpán Košnar - Zdíkov 225 cm. Kategorie starší 1. Místo Martin Šimek - Zdíkov 749 cm , 2. Místo Petr Motejzík - Březnice 631 cm , 3. Místo Bára Šmülová - Dobřany 429 cm. Největší ulovená ryba kapr 54 cm Jan Kostohryz - Březnice.

Všem vítězům gratulujeme. Na závěr děkujeme i všem sponzorům , bez kterých by tato krásná akce nemohla být : Český rybářský svaz MO Rožmitál p. Tř., Město Rožmitál pod Třemšínem, Středočeský rybářský územní svaz, kolektiv Technických služeb města Rožmitál p. Tř., Rybářství Lnáře s.r.o., Petra Šlehoferová, Kominictví Jindřich Šafář, Bohumil Tomek, rybářství U PLAVALA, ZR MOTO, Roman Veselý – kompresory, Mokrý Banditi, Petr Toman, Svět krmiv – Jiřina Benadiková, Jaroslav Pečený – Tesařství, Kaiser s.r.o., Truhlářství Petr Kaiser, Dřevoprofit Příbram. Všichni sponzoři jsou uvedeni na dětské i dospělé závody dohromady.