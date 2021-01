"Rok 2020 byl po dlouhé době "umělecky" prázdný. Každoročně spolek uvádí novou inscenaci a naposledy, kdy se nehrálo, tomu bylo po sametové revoluci v r. 1990 - v době změn a příprav na osamostatnění. Poslední představení, které bylo sedlčanskými ochotníky odehráno, byla hudební komedie 60's aneb Šedesátky (režie Richard Otradovec). Tu jsme uvedli premiérově na jaře 2019 a reprízovali ve stejném roce ještě na podzim.

Na jaro loňského roku 2020 bylo plánováno nové představení Mravnost nade vše, a to v režii Lidmily Sunegové, která v červnu oslavila 80. narozeniny. Představení bylo přeloženo na listopad, avšak ani v náhradním termínu se neuskutečnilo. Hru jsme přeložili na duben 2021 a a netrpělivě čekáme, až nám situace dovolí začít zkoušet.



Inscenací Mravnost nade vše jsme chtěli v roce 2021 oslavit 180 let od prvního ochotnického představení v Sedlčanech a 30 let nově zrekonstruovaného divadelního sálu Kulturního domu Josefa Suka. Ten byl slavnostně otevřen 7. ledna 1991 Stroupežnického Našimi furianty (režie Jiří Stěhule). Všichni bychom si přáli, aby se představení uskutečnilo, ale s obavami sledujeme vývoj epidemiologické situace, která se zatím nelepší."

Autor: Richard Otradovec