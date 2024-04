/FOTOGALERIE/ Spolek divadelních ochotníků Sedlčany uvedl v pondělí 22. dubna v Kulturním domě Josefa Suka premiéru své nové inscenace Bez roucha. Známa situační komedie britského dramatika Michaela Frayna se s velkým úspěchem hraje již téměř 50 let na celém světě. Bezesporu patří k jedněm z nejoblíbenějších her a od svého vzniku si získala značnou přízeň diváků profesionálních, ale i amatérských divadel.

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany uvedl v pondělí 22. dubna v Kulturním domě Josefa Suka premiéru své nové inscenace Bez roucha. | Foto: Kamil Novotný

„O tom to totiž je – o dveřích a o sardinkách. Přinést sardinky a odnést sardinky. Tomu se říká fraška – to je divadlo – to je život. Džong, džong, džong. Džong, jste na scéně. Džong, řeknete, co máte. Džong, zmizíte. A všechno bude v pohodě.”

Spolek sedlčanských ochotníků dává divákům jedinečnou příležitost nahlédnout do svého zákulisí. Nic se nedaří, jak má. Herci si nepamatují texty, přicházejí na scénu dříve, než mají, a zapomínají přinášet a odnášet rekvizity.

Není divu, že režisérovi tečou nervy… Nastudovat brilantní frašku totiž není žádná sranda! A tak můžeme sledovat celou řadu komických situací.

Další reprízy ochotníci odehrají v sedlčanském kulturním domě ve středu 24. a ve čtvrtek 25. 4. od 19.30 hodin. Poslední plánované představení proběhne v sobotu 27. 4. od 18 hodin.