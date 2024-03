/FOTO/ Veselé příměšťáky pro holky i kluky nabídnou opět tu nejlepší zábavu a skvěle strávené letní dny. A pozor, máme velikou novinku!

Veselé příměšťáky se budou konat od pondělí do pátku vždy od 8 do 16.30 hodin. | Foto: Klára Špínová

Na prvním příměšťáku, který se uskuteční od 22. do 26. července, se můžete těšit na program s názvem Dobrodružství šéfkuchařů. Děti čeká týden plný jídla, vaření, poznávání chutí, zábavného tvoření nejen z potravin, ochutnávky, exkurze a také si společně osvojíme etiketu stolování.

Samozřejmě nebude chybět spousta her, legrace a letos opravdu krásných odměn pro všechny. Na druhém příměštáku, který se uskuteční od 26. do 30. srpna, bude naším tématem Výlet do světa fantazie.

„Ten nám nabídne hlavně úžasné tvoření, malování a kouzla. Pod našima rukama budou vznikat ty nejúžasnější příběhy, obrazy a výtvory. Průvodci nám budou postavy ze světa ilustrovaných pohádek a fantasy filmů, takže se určitě máme na co těšit,“ říká vedoucí táborů Denča.

A na co se v srpnu moc těšíme, je čtvrteční přespání s pyžamovou párty. Těšit se děti mohou také na senzační odměny a plno motivačních úkolů. Na oba dva veselé příměšťáky se mohou přihlašovat děti od 5 do 12 let.

Letos pořádáme ještě jeden tábor pro velké kluky a holky! Vždy nás mrzí, když odrostete z našich táborů, moc rádi se s vámi potkáváme na dalších akcích a letos jsme se rozhodli, že pro vás uspořádáme speciální tábor! Takže všichni od 9 do 14 let v termínu od 4. do 8. srpna s námi mohou zažít dobrodružný týden s přespáním! Říká vám něco únikovka, dobrodružství, bojovka, hádanky nebo legrace? Tak je to tábor přesně pro vás!

„Tento tábor je pro nás ve Veselé rodině novinkou a moc se na něj těšíme. Jezdila jsem na tábory jako vedoucí dlouhá léta, a proto mám radost, že se moje přání uspořádat tábor s přespáním pro starší děti splnilo,“ říká Sára, která tábor organizuje.

„Tábor je vhodný pro všechny holky i kluky, co si s námi chtějí užít nabitý program. Věřím, že je program bude bavit, chystáme spoustu super aktivit a překvapení,“ dodává Daniel.

Veselé příměšťáky se budou konat od pondělí do pátku vždy od 8 do 16.30 hodin. Zázemí nám poskytne opět dobříšská Jógovna (ulice Plukovníka B. Petroviče 86).

Tábor pro velké kluky i holky se uskuteční v Kempu Brdy Věšín (Věšín 172, 262 43 Věšín). V neděli přijedete a ve čtvrtek odjedete.

Přihlášku a další podrobnosti ke všem turnusům naleznete na webových stránkách www.veselarodina.org. Místa se nám už teď rychle plní, tak raději moc neváhejte! Více informací o nás a našich dalších akcích se dozvíte také na našem facebooku Veselá rodina, z. ú., nebo instagramu @vesela_rodina.

Těšit se můžete na nás, veselé animátory! Na tábory se těšíme stejně jako děti a už stříháme metr, až je budeme moct odstartovat! Jako o vlastní se o vás bude starat Denča, Sára, Faustýnka, Anetka, Bětka, Natálka, ale třeba i Matouš, Dan a naši další kamarádi.

Budou to parádní dny plné aktivit, tvoření, dobrého jídla i odpočinku. Všichni z týmu Veselé rodiny si to s vámi užijeme na maximum, aktivně se zapojíme do celého programu a zároveň budeme samozřejmě vnímat individuální potřeby každého!