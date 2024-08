Vlastníkem chaloupky je Kristýna Bürgerová, která v ní strávila 12 let a vychovala zde svou dceru. "Chaloupka není zapsána v katastru, což je důsledkem historických okolností. Nájemní smlouva byla vystavena v roce 1968 s platností do roku 1978, avšak nikdy nebyla prodloužena ani vypovězena. Nájem byl řádně placen do roku 2021, kdy mi byl bez vysvětlení vrácen," říká majitelka.

Po mnoha letech používání chaloupky dostala výzvu k jejímu odstranění. Ředitel Lesů ČZU prý má vůči majitelce osobní animositu a likvidaci chaloupky považuje za pomstu kvůli jejímu pracovnímu úrazu a následným požadavkům na řádné vypořádání. Majitelka podala dovolání k Nejvyššímu soudu a doufá, že chaloupku zachová pro sebe i budoucí generace.

Majitelka je dojatá podporou veřejnosti, která přesáhla 1000 hlasů. „Chaloupka je pro mě srdeční záležitostí spojenou se vzpomínkami a přáním, aby sloužila dál nejen mně, ale všem dobrým lidem, kteří půjdou okolo,“ dodává.