Tobík Hošek (1. třída)

Život se mi změnil,

když Covid se tu zjevil.

Školu mám tak rád,

a teď si o ní mohu nechat jenom zdát.

Mamko, taťko, co to je,

že s Covidem je nám zle.

Chci se učit, běhat, hrát,

a ne se s rouškou pořád bát.

Doufám, že to brzy skončí,

že se Covid s námi loučí.

Tomáš Dvořák (1. třída)

Nyní když je doba virů,

musí každý doma být,

dodržovat karanténu

a mýdlem si ruce mýt.

Přes ústa a přes nos též

roušku nebo šálu vezmi,

jestli ne, tak dostaneš

bez ní ven teď nikdo nesmí.

Teď když školy uzavřeli,

děti musí doma být,

mamky jsou teď učiteli

na školu se mění byt.

Čteme, píšeme, počítáme,

učíme se básničky,

pak s pohádkou usínáme

vedle naší babičky.

Kdo má starší sestry, bráchu,

tak jako mám třeba já,

může tančit, zpívat, hrát si,

neboť ve dvou je to zábava.

Právě teď je správný čas,

prarodičům pusu dát.

Stát při sobě v téhle době,

říct rodině „Mám vás rád“.

Pokud nevíš, co máš dělat,

nudíš se a nevíš co,

jdi na zahrádku se psem běhat,

Zatni zuby, vydrž to!

Niky Levová (3. třída)

V Číně letěl netopýr,

donesl nám koronavir.

Vláda příkaz vydala,

do bytu nás poslala.

Do školy teď nesmíme,

ruce si mýt musíme,

dezinfekce, mýdlo, voda,

rouška je teď velká móda.

Doma stále vzlykáme,

do školy se chystáme.

Blýská se na lepší časy,

říkáme si, jak dlouho asi.

Seniory v mysli máme,

roušky pro ně uděláme.

Cestovat teď nesmíme,

ve zprávách to slyšíme.

Turisti teď pykají,

v karanténě vzlykají.

Až to všechno přečkáme,

ve škole se potkáme.

Viktorie Marková (4. třída)

Několik týdnů v karanténě,

tvářím se již trochu zamračeně.

Chvíli se nudím, chvíli učím,

snad se doma něčemu přiučím!

Do školy chodit nemohu,

bohužel nic proti tomu nezmohu.

Už se těším na kamarády,

až budeme moci chodit na maškarády!

Ráda chodím do lesa na procházky,

sem tam pletu velikonoční pomlázky.

Se psy hodně sportuji,

oni mi na oplátku míček aportují!

Doma občas mamce pomáhám,

k domácí pohodě tak napomáhám.

Dopoledne si úkoly vypracovávám,

školní docházku tak zachovávám.

Od paní učitelky hodně úkolů máme,

někdy je dost zkoumáme.

Občas nad úkoly dumáme,

na videa taky někdy koukáme.