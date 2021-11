Po roční pauze si děti a jejich doprovod opět užily v herně Skřítkov - dětský svět zábavy v Dobříši parádní a strašidelnou Halloweenskou zábavu. Malé i velké přivítali zkušení animátoři z AnimationPoint, kteří měli pro děti připravený parádní tříhodinový program.

Halloweenská zábava s AnimationPoint v dětském světě zábavy Skřítkov v Dobříši. | Foto: AnimationPoint

"Děti si na začátku povídaly o Halloweenu, následovaly soutěže prokládané tancem. Středem programu byly pokusy, které děti sledovaly s otevřenou pusou. Na správné strašidelné zábavě nemůžou chybět mumie, tak si děti s pomocí rodičů a toaletního papíru pár vyrobily. Následovala parádní disco, do které se zapojili všichni přítomní a skvěle si to užili. Při loučení dostalo každé dítě krásný dárek a časopis Dráček. Děkujeme všem za účast a skvělou atmosféru! Těšíme se na další podobné akce. Nejbližší akce Dětský Silvestr je plánovaná na 30. prosince od patnácti hodin. Dejte si ji do kalendáře, ať na ní nezapomenete! Těšíme se a věříme, že bude moct proběhnout."