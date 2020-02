/FOTOGALERIE/ Sté narozeniny oslavil v SeniorCentru Slivenec Alfred Baudyš, výjimečný člověk s neuvěřitelným životním příběhem. Popřát mu přišla jeho rodina, personál domova i starosta Radotína, kde Alfred Baudyš prožil velký kus svého života. Klíčem k dlouhověkosti je podle oslavence, který nikdy nepil a nekouřil, pravidelné cvičení, zdravé prostředí, kvalitní jídlo - a nepočítat léta.

Oslavenec se starostou Radotína Karlem Hanzlíkem | Foto: Jana Barčáková

„Každá oslava narozenin tady u nás v SeniorCentru Slivenec je zážitkem. Ač podporuji myšlenku, že člověk je tak starý, jak se cítí, přesto sté narozeniny vnímám spíš jako symboliku a událost, se kterou se většina z nás v životě nepotká. Je to jedinečnost, která se nám nabízí a my ji přijímáme s pokorou. O to více, když známe osobní příběh oslavence a víme, jaká byla jeho životní cesta,” svěřil se ředitel SeniorCentra Slivenec Lukáš Stárek.