Bytelná socha umístěná na ocelovém piedestalu se šestimetrovým stožárem nabízející přes sto zvukových nahrávek, Public Jukebox, se vrací do České republiky. Umělec Krištof Kintera ji poprvé představil veřejnosti v Bratislavě v roce 2013 a od té doby procestovala přední výstavy a festivaly od Belgie přes Švýcarsko, Nizozemí, Francii, Itálii až po Velkou Británii. Nově je nastálo umístěna na louce u lesa nedaleko středočeské vesnice Hrachov, kde bude sloužit jako prostředek k zastavení a meditaci, jako malebné poutní místo na zelené turistické značce. Krištof Kintera připravil pro sochu v krajině pestrou nabídku celkem sta nejrůznějších skladeb, písní a zvukových koláží včetně mluveného slova

Ze slavnostního umístění Public Jukeboxu u Hrachova. | Foto: Dominika Pfister

Kintera původně uvažoval o tom, že by sochu Public Jukebox umístil do těžko přístupného rybářského městečka Siglufjörður na severu Islandu, kde kdysi žily tisíce lidí díky vodám bohatým na sledě. Z dříve prosperujícího letiště zůstala popraskaná betonová plocha prorůstající špičatou trávou a zbytky architektury vydané napospas přírodě divokého severského fjordu. „Nadchla mě představa, že by lidé museli projít skrze neznačené cesty přes louky a bažiny, pod vysokými skálami a následně by si sedli na břeh ke studeným vodám Norského moře a pustili si například Space Oddity,“ říká Kintera.