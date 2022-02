Sokolí pacient se cítí už lépe. Po nárazu se bude moci vrátit do volné přírody

Do záchranné stanice Ochrana fauny ČR se 18. ledna dostal vzácný sokol stěhovavý. Byl nalezen v obci Obory a má zraněné křídlo po nárazu do vodičů elektrického vedení. Naštěstí nejde o zlomeninu a tak má velkou šanci na návrat zpět do přírody. Má na sobě ornitologické kroužky z Maďarska.

Sokol stěhovavý nalezen v obci Obory. Teď o něj pečuje Ochrana fauny ČR. | Foto: Se svolením Ochrany fauny ČR