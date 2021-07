Je úterý 29. června, prázdniny klepou na dveře, zvonek oznamuje začátek velké přestávky a v zimní zahradě Základní školy Příbram VIII. začala ve spolupráci se sborem Jásan další humanitární sbírka. Tentokrát na pomoc jižní Moravě, kterou minulý týden zasáhla živelná pohroma.

ZŠ Příbram VIII. zahájila humanitární sbírku na pomoc Jižní Moravě. | Foto: archiv školy

"Za zvuku hudby žáci do pokladničky nosili částky jak za sebe, své rodiče nebo najednou za celé třídní kolektivy. Do sbírky se samozřejmě zapojili i zaměstnanci školy. A tak jsme si v posledních dnech tohoto náročného školního roku připomněli, co je v životě důležité. Vyzkoušeli jsme si tak již poněkolikáté solidaritu v praxi.