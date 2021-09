První místo s 815 cm si vybojoval Artur Zoul ze Žatce, druhé místo patří do Dobřan, David Šmůla nachytal 572 cm, třetí místo patří opět Žatci a to Davidovi Charvátovi s 407 cm. Krásné čtvrté místo má Rožmitál pod Třemšínem. Radek Kasík a další rožmitálský je na šestém místě Karel Jeníček.

Děti a jejich vedoucí měli občerstvení samozřejmě zadarmo. Limonáda, čaj, buřtíky, něco sladkého a šup přemístit se na další vylosované místo. Druhý poločas se chytalo od půl jedenácté do dvanácti hodin. Rybky byly línější, ale přesto se dařilo. Kromě kapříků a bílé ryby se přišel podívat i dravec. Nádherná štika 54 cm, kterou se podařilo chytit mladé slečně Niky Kapounové. V poledne jsme ukončili závod a začalo se sčítat. Ceny byly připraveny pro všech 55 účastníků, nikdo neodešel smutný a ani s prázdnou. Odměnu si zasloužili opravdu všichni. Ceny předával dětem zástupce města Rožmitál pod Třemšínem starosta Pavel Bártl a předseda odboru mládeže Středočeského rybářského svazu Jiří Eichler, za což jim velmi děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.