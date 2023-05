/FOTOGALERIE/ Svatá Hora je jednou z hlavních dominant města Příbram. Svatá Hora však, jak již sám název napovídá, nezahrnuje pouze klášterní areál. Jednou z hlavních předností v okolí kláštera jsou parkové plochy, sady a lesy, které na několika místech nabízejí nádherné výhledy na město. Vzhledem k dezolátnímu stavu zelených ploch na hoře a zejména starých standardních sadů si skupina dobrovolníků vyhrnula rukávy, aby společně vytvořili komunitu odpovědnou za obnovu sadů.

Prvomájové příbramské líbání ve Svatohorských sadech. | Foto: Deník/Michal Bílek

Složení současného spolku (spolek Svatohorské sady Příbram) čítá tři členy, kdy zde však již dva roky intenzivně působí nespočet dobrovolníků, přátel, sousedů, zájemců atd., kteří se neustále rozšiřují. Aktivity v sadech však probíhají již delší dobu.

V letech 2011 až 2017 v sadech působilo sdružení Jiná Krajina se stejným cílem - sady udržovat a oživovat. Následně vznikly různé soukromé iniciativy, které pokračovaly ve vyklízení sadů a které pak byly iniciací pro rozjezd našeho současného spolku. Můžeme tedy říci, že činnost dobrovolníků v sadech je dlouhodobá.

Jedním z největších úspěchů, které můžeme v naší krátké historii zařadit do svého portfolia, je celková obnova 3ha třešňového sadu kolem parkoviště a hřiště pod Svatou Horou. K této obnově došlo díky spolupráci vlastníka pozemku (farnosti), města Příbram, externího financování společnosti BILLA a našeho spolku, který se postaral o velkou část ručních prací. Ty zahrnovaly především likvidaci divoké vegetace/stromů, kdy celková hodnota prací v rámci rozpočtu akce přesáhla jeden milion korun. Tyto práce byly provedeny zcela bezplatně.

Na začátku prací byly sady ve velmi špatném stavu a prakticky nepřístupné, systém cest v sadech a kolem nich zmizel, divoká vegetace se vyvinula do takové míry, že přerůstá ovocné stromy, což má za následek nesmírný úhyn ovocných stromů a konečně zcela zmizelo propojení jednotlivých částí komplexu sadů (23 ha).

Důvodem, proč jsme si pro registraci do nadace BILLA vybrali právě tuto oblast, je fakt, že je to přesně první místo, které návštěvníci Svaté Hory uvidí. Jinými slovy, je to vstupní brána a vizitka Svaté Hory. Odstraněním divoké vegetace a výsadbou nových stromů tam, kde zmizely, se nám podařilo ukázat, že Svatá hora má co nabídnout, že se nejedná pouze o budovu kostela, ale i jeho širokého okolí.

Následně lze v obnovených sadech nalézt některé nové prvky. Jednou z hlavních a nejvíce inovativních je nově navržená kulturní centrální osa, která začíná od parkoviště a rozšiřuje se liniově do druhé strany sadu. Podél této osy byly instalovány různé plošiny v podobě stupňů z přírodních materiálů. Tyto platformy jsou impulsem k podpoře dalšího rozvoje a využití sadů.

Plošiny lze využít pro venkovní umění a jako celek fungují jako venkovní galerie. Kromě toho je lze využít i pro různé kulturní akce v okolí Svaté Hory. Napadá nás například Svatohorská Šalmaj, advent, Vánoce, sousedská setkání, Svatohorský Downotwn, atd. Nakonec mohou také jednoduše fungovat jako sedací prvek.

Dalšími novými prvky, které jsou součástí projektu obnovy, je smíšený živý plot, který sady vizuálně odděluje od sportovního areálu, nové prvky sezení podél historické cesty v horní části sadů, informační panely u přístupových bodů a nový informační altán u parkoviště.

Obnovou tohoto ovocného sadu naše práce nekončí. Se sady máme do budoucna ještě obrovské plány. Těmi jsou na jedné straně pokračování prací s úklidem a obnovou původního stavu sadů a na straně druhé posílení komunity kolem sadů a jejich využití. Pokud jde o obnovu, jde především o další odstraňování divoké vegetace a výsadbu nových stromů tam, kde v současnosti chybí.

Svatá Hora zahrnuje 23 ha sadů s průměrem 160 stromů na ha, to znamená původní zábor cca 3700 ovocných stromů. V současné podobě zmizelo 30 až 50 procent původních ovocných stromů. To znamená, že pokud usilujeme o kompletní výsadbu všech sadů, musíme ještě vysadit 1000 až 2000 ovocných stromů.

Nyní se nám podařilo vysadit přes 200 nových ovocných stromů na podzim 2022 a na jaře 2023. Zkrátka máme před sebou ještě dlouhou cestu.

Činnost spolku by se neobešle nejen bez dobrovolníku, ale také bez sponzorů. Těmi jsou především prodejna Stihl Příbram, 1.SČV a samozřejmě město Příbram. 1.SČV je novým sponzorem. Bude nám poskytovat vodu na zalévání zdarma a dále podnikové dobrovolnictví při podzimním sázení.

Rádi bychom takto vzburcovali právě podniky, ale i jednotlivce, k zapojení se. Jednotlivce na samotných akcích nebo drobnými příspěvky, adopcí stromu. A podniky například na firemní dobrovolnictví nebo sponzoring v jakékoli formě.

Verleure Wouter, jeden ze zakladatelů spolku Svatohorské sady a zahradní architekt