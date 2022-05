I na Nováku se slétly čarodějnice, pro děti byl připraven zajímavý program

Obyvatelé této podbrdské vesničky se už chystají na další akci. V červnu oslaví vesnice 700 let od založení obce. Společně se Sborem dobrovolných hasičů se můžete těšit na oslavy výročí Trhové Dušníky - 130 let od založení a TJ Sokol Trhové Dušníky - 100 let od založení.

Za poskytnuté fotografie děkujeme Petru Molkovi.