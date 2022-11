O náš rybářský kroužek je velký zájem. Počet dětí činí již cca 45 rybaříků což nás samozřejmě velmi těší, ale museli jsme tímto vyřešit sytém naší výuky tak, aby se pokročilí nemuseli učit znovu to, co již dobře znají. Rozdělili jsme děti do skupin dle věku a dosavadních zkušeností. Každou skupinu mají na starosti 1 až 2 vedoucí. Náš rybářský kroužek má v současnosti 10 akreditovaných vedoucích a to: hlavní vedoucí - Jaroslava Nassová, ostatní vedoucí: Aleš Haluska, Pavel Šajánek, Rudolf a Marie Šourkovi, Michal Mareš, Tomáš Bláha, Eliška Melounová, Michaela Šajánková a Jiří Skotnica. Dva z nich jsou dokonce i akreditovaní zdravotníci. Na závěr schůzky našeho rybářského kroužku jsme dětem rozdali startovací balíčky v podobě výukového materiálu, který nám poskytl Středočeský rybářský územní svaz. Tyto studijní pomůcky udělaly dětem velkou radost, nejvíce z nich je potěšila kniha o rybách. Velmi za ně tímto svazu a dodatečně i vedení školy dobrou spolupráci děkujeme.