/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední dubnový víkend zavítali milovníci přírody ve Slapech nad Vltavou již na osmý ročník Vítání ptačího zpěvu, který pořádal Přírodovědný spolek Dobříš. Den před akcí Martin připravil průseky pro ornitologické sítě. Abychom pro účastníkům mohli ukázat nějaké ty opeřence již při zahájení, museli jsme si trochu přivstat.

Střízlík obecný. | Foto: Přírodovědný spolek Dobříš

Sraz byl v šest hodin ráno, takže sobotní budíček byl velmi časný. Na místě odchytu rychle postavit odchytové sítě, připravit stolky s materiály a honem na místo zahájení. Krátká ranní přeháňka nás poněkud přibrzdila v rozletu, ale začátek akce neohrozila.

Sraz u slapského motorestu již přivítala modrá obloha. Dostavilo se více než 30 návštěvníků, kteří se hned na začátku mohli seznámit s naší největší sýkorou, kosem černým a také strakapoudem velkým a mlynaříkem dlouhoocasým. Po zahájení se pod vedením Martina všichni vydali na krátkou procházku, aby si poslechli zpěv ptáků zdejší krajiny.

Zdroj: Youtube

Martin během procházky vedl výklad a seznamoval účastníky s jednotlivými druhy zde žijících ptáků. Na konci vycházky je čekala ještě ukázka kroužkování a seznámili se s dalšími druhy ptáků, které se podařilo v tento den okroužkovat. Na vycházce také všem vyhládlo, a tak nechybělo již tradiční opékání buřtů během kterého se debatovalo a padalo mnoho dotazů z ptačího světa.

Během akce bylo okroužkováno 26 jedinců 12 druhů ptáků se kterými se mohli účastníci Vítání seznámit: kos černý (4 ex.), sýkora modřinka (4 ex.). sýkora koňadra (2ex.), mlynařík dlouhoocasý (2 ex.), červenka obecná (1 ex.), strnad obecný (2 ex.), pěnice slavíková (1 ex.), pěnice černohlavá (3 ex.), pěvuška modrá (1 ex.), střízlík obecný (1 ex.), budníček menší (4 ex.), strakapoud velký (1 ex.).

Počasí nám přálo, a tak jsme skončili s pocitem dobře vykonané práce. Sítě, stolečky a všechno ostatní jsme poté balili s větší radostí. Vítání ptačího zpěvu ve Slapech pro vás připravili: Martin, Víťa, Tony, Karel, Jana, Míra, Julie, Petr, Lucie a Maty s podporou města Dobříše.