Ruku na srdce, určitě je každý z nás rád za nekonečné možnosti a technické vymoženosti, které dnešní doba nabízí a o kterých naši předkové ještě ani nesnili. Libujeme si v rychlém spojení s rodinou a známými, večer se po práci s povděkem uvelebíme u televize a nekonečných seriálů.

Zámek Březnice, r. 1908. | Foto: archiv Matěje Kopeckého

A občas přemýšlíme, jak mohli kdysi lidé bez všech těch prostředků na ulehčení života existovat. Vraťme se na chvíli do konce 19. století a začátku dvacátého, a podívejme se jak vypadal třeba zámek Březnice, kdy na sklonku 19. století až do června 1945 byli jeho majiteli představitelé česko-uherského panského rodu Palffyů z Erdodu. Nebo na Červený Hrádek u Sedlčan, který byl koncem 19. století upraven do současné pseudogotické podoby.