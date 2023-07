/VIDEO/ Tradiční hudební akce se opět uskuteční v dobříšském skate/bike parku V Lipkách. Letos to bude hodně elektronické, ale i rockově psychedelické… Návštěvníci se mají opravdu na co těšit. Letos se festival koná výjimečně v pátek 21. července. Začátek je naplánován na 18. hodinu.

Příbramská kapela 1VISH. | Foto: se souhlasem Denisy Havlíčkové

Od 18.15 hodin zahraje na Summer festu Dobříš mladá rocková kapela z Příbrami 1VISH. Po nich budou následovat Kill The Dandies! Pražská čtveřice je jednou z předních domácích skupin, které se orientují na žánry jako garážový a psychedelický rock, inspirovaný tvorbou amerických skupin a interpretů 60. a 70. let jako byli The Cramps, The Sonics, Lee Hazlewood či The Velvet Underground.

Ústřední dvojice La Petite Sonja (zpěv, klávesy) a Hank Machini (zpěv, kytara, lap steel, synth.) v minulosti společně tvořila už jádro úspěšné formace Moimir Papalescu & The Nihilists. Dalšími členy kapely jsou: Vratislav Placheta (bicí) a Petr Janák (kytara, baskytara, zpěv). Kapela, která vznikla v Praze v roce 2007 a ačkoli vychází z post punkových kořenů, je ale charakteristická výraznými přesahy i do dalších žánrů.

Noisy Pots vystoupí od 22 hodin. Kapela patří k tomu nejzajímavějšímu a nejoriginálnějšímu, co v současnosti nabízí česká hudební scéna, nejen ta elektronická a taneční, s níž se Michal Šupák (pianista, skladatel, ex Charlie Straight) a Jakub Tengler (bubeník a perkusionista, spolupracuje s projektem Floex) nejvíce identifikují.

Zdroj: Youtube

Objevná kombinace elektroniky a rytmicko-melodického využití nejrůznějších hrnců, rendlíků, kýblů a barelů v rukou dvou špičkových erudovaných muzikantů nachází stále větší odezvu. A to nejen při pravidelných buskerských expedicích napříč Evropou, ale i na festivalových pódiích, v koncertních sálech a klubech u nás i v zahraničí.

V Česku vystoupili na festivalech Colours of Ostrava, Rock for People, Besedě u Bigbítu aj. Jako support hráli s Tata Bojs v rámci Od A do B tour 2015, nebo s Meute v pražském Roxy (2019).

V září roce 2022 kapela zaznamenala obrovské úspěchy na hudební konferenci All About Music v Indii, které spustila spolupráci s tamními interprety.

Podívejte se: Panenky na zámku v Dobříši vystavují u návštěvnického centra

Úderem půlnoci vystoupí Red Hot Chili Peppers revival. Tak tuhle partičku kolem Michala Pavlíčka ml. není třeba dobříšskému publiku představovat. Profesionálně zahraný set slavných hitů kapely Red Hot Chili Peppers vás určitě i díky jejich věrnému a energickému provedení skvělých muzikantů nudit nebude. Obsazení: Roman Říčař – zpěv, Jiří (Kulich) Novotný – kytara, Roman (Kuna) Koucký – basa a Michal Pavlíček ml. – bicí



Denisa Havlíčková