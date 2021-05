/FOTOGALERIE/ Vetešník Pavel Kuře buduje své muzeum na zámku v Martinicích u Dolních Kralovic s velkou vášní a zaujetím. Záleží mu na tom, aby si především mladá generace odnesla co nejvíce z odkazu našich předků. Je to pro něj důležitější, než cokoli jiného. A tak se rozhodl, že vstupné bude letos čistě dobrovolné. Kolik dá nebo nedá, bude jenom na návštěvníkovi.

Budování muzea Pavla Kuře na zámku v Martinicích vstupuje do své finální fáze. | Foto: archiv Pavla Kuřete

"Když jsem zámek kupoval, byl v dezolátním stavu, bez střechy a na spadnutí. Dokonce byl veden v knize ohrožených památek Čech. Za těch desel let, co ho mám ve vlastnictví, jsem ho dostal do té fáze, že ještě dvě, tři staletí vydrží.