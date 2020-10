/FOTOGALERIE/ Nejen poutníkům z Příbramska splnil papež František slib, kterým se zavázal při tradiční nedělní modlitbě a kázání Anděl Páně na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, vyjádřit směřování církve. Na svátek sv. Františka z Assisi představil novou encykliku nazvanou „Fratelli tutti“, tedy „Všichni jsme si bratry“. Encyklika je papežský okružní list adresovaný věřícím na celém světě.

Také poutníkům z Čáslavi splnil papež František slib. | Foto: Vladimír Havlíček

V pořadí třetí Františkova encyklika by se nechala nazvat „sociální“ a v dějinách katolické církve je přelomová. Obrací se totiž nejen ke katolíkům, ale také ke všem ostatním věřícím, včetně ateistů. Dokazuje to i „rýpnutím“ do věřících, které pobízí k sebereflexi, když konstatuje, že nevěřící mnohdy uvádějí Boží vůli do praxe lépe, než věřící.