/FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ Divadlo Kruh Dobříš přináší komunitní taneční projekt s názvem Roztančíme město? Roztančíme Dobříš! Pro Dobříšské přináší výzvu naučit se jednotnou taneční choreografii, jež společně 20. května na májových slavnostech roztancují náměstí. Autorem flashmobu je známý tanečník a choreograf Dominik Vodička.

Dominik Vodička je sportovní a divadelní tanečník, choreograf a trenér. | Foto: Helena Langerová

Dominiku, první otázka, která většinu našich diváků a přátel napadne, zní, jak jste se dostal ke spolupráci s naším ochotnickým divadlem a co vás přivedlo k tomu, že jste se stal tváří a partnerem komunitního tanečního projektu na Dobříši? Přeci jen roztančit město je velká a odvážná ambice

Tak město Dobříš je pro mě srdcová záležitost a když jsem byl do projektu přizván od mojí klientky Helči, kterou učím právě tanec, tak jsem neváhal ani minutu. Tanec je krásný a má se sdílet. No a kde jinde než na májových slavnostech? (smích)

Pocházíte z nedaleké vesnice, jako kluk jste chodil na dobříšskou základku a na Dobříši trávil dost času. Jaké to je být zpátky na "místě činu" po tolika letech pro úspěšného mladého muže, který ve svém oboru patří ke špičkám a může se pyšnit takovým oceněním jako je cena Thálie a vítězství v prestižní taneční soutěži Stardance?

Ano, tady vás malinko opravím. Pocházím z vesnice jménem Nečín, kam jsem chodil na základku a kde maminka stále žije. Na Dobříši jsem ale strávil opravdu hodně času. Rodiče tam měli obchod, mám tu prarodiče a jako malý jsem zde hrál tenis. Zrovna náměstí mám spojené také hlavně s autobusem, protože všechny cesty na trénink a na konzervatoř jsem absolvoval odtud. No a májové slavnosti jsem snad nikdy nevynechal, naposledy loni jsme tam byli společně s Terkou Černochovou na jejím koncertě s Monkey Business.

Taneční projekt propaguje tanec jako zábavnou pohybovou aktivitu s pozitivním dopadem na zdraví, nejen to fyzické ale i na pocit pohody a vnímání sebe sama. Můžete s tímto souhlasit i jako profesionál, který tolik času protančí? Stále Vás tanec baví?

Tanec je lék snad na všechno, v dnešní těžší době bych ho doporučil opravdu všem. Není to jen forma příjemného fitness tréninku, ale je to možnost, jak se osobně rozvíjet a jak si vyčistit hlavu. Já tanec miluju a milovat ho budu, je to životní styl. Největší sebenaplnění cítím, když vidím klienty, jak prochází díky tanci osobní transformací.

Jak se cítíte jako autor choreografie, jehož tanec tančí děti ve školkách, ve školách a v kroužcích, dospělí na oslavách narozenin, v tanečních a jiných příležitostech, společně s dětmi na zimáku, v parcích a stává se z něj první "oficiální" flashmob Dobříše? Byl to někdy Váš cíl nebo to tak prostě "vyplynulo"? Je pro Vás zájem o taneční projekt překvapením?

Už jednou jsem se podílel na podobné věci, a to byl flashmob k Mezináronímu dni tance. Sledovat, jak vaši choreografii tančí celá česká taneční obec bylo opravdu neskutečné a jsem velmi rád, že se na tom mohu podílet znovu. Tentokrát však živě, ne jenom přes natočená videa.

Víme, že před měsícem pro Vás začal úplně "nový tanec" kolem Vašeho malého syna. Čím Vás talentovaného tanečníka překvapil?

Můj syn mě překvapuje každým dnem. Je neskutečné, že je člověk schopen stvořit něco tak dokonalého. Můj život už je tu jen pro něj a doufám, že budu pro něj tím nejlepším otcem.

Divadlo a tanec mají k sobě blízko a nám nedá se nezeptat, lákalo by Vás si zahrát? Třeba s námi v našem divadle?

Ano, to opravdu mají. Byl jsem v angažmá v divadle, takže tu nejtěžší formu nonverbálního hraní jsem si vyzkoušel. Minulý rok jsem si vyzkoušel i hraní v krátkém filmu, kde jsem poprvé měl dlouhé repliky. Věřím, že si čistou divadelní činohru ještě vyzkouším. Třeba i u vás (smích) Rád bych zkusil i zpěv, ale člověk se bohužel nemůže naklonovat.

Dominiku, děkujeme za Váš čas a podporu projektu. Těšíme se na Vás a na všechny, kteří se k nám přidají 20. května na májovkách! Začínáme v 17:55 hodin!

Díky!

K poděkování přidáváme také přání hodně úspěchů v další řadě populární soutěže Stardance, která vypukne v říjnu. Divadlo drží palce!