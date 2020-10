Každý zdolaný kilometr proměnili partneři akce v 10 korunovou konkrétní pomoc. Celkem se tak za 24 dnů, po které akce trvala díky 23 116 účastníkům připsalo na konto pomoci 10 000 000 korun! Výsledná částka pomůže například dětem z dětských domovů, maminkám z azylových domů nebo rodinám v nouzi. Charitativní happening pořádala již pošesté Nadace Terezy Maxové dětem.

„Letošní ročník byl úplně jiný než ročníky předešlé. Jsme moc rádi, že jsme se rozhodli realizovat jej i v této virtuální podobě, protože situace to jinak neumožňovala. Z mnoha reakcí víme, že to účastníci happeningu ocenili a neváhali podpořit Teribeara svým vlastním pohybem i na dálku. Věřím, že příští rok se zase všichni společně potkáme na jednom místě. Moc děkuji všem, kteří sbírali kilometry pomoci při běhu, procházce po lese nebo třeba cestou do práce. Vážíme si každého kroku,“ říká patronka akce, Tereza Maxová.

Teribear překonal hranice

Největší počet kilometrů, 1 440 km, připsala svým pohybem Eva Vaidová, která se zapojuje do charitativní akce každoročně, stejně jako druhý Jan Čížek, který pomohl 1366 kilometry. V dětské kategorii do 15 let byla nejpilnější sběračkou kilometrů Frederika Sekowská s 583 kilometry. I v letošním roce se mohly zapojit firemní a rodinné týmy. Nejvíce kilometrů nasbíral firemní tým Accenture, který obsazuje přední příčky také tradičně, jeho členové společnými silami připsali 26 255 kilometrů pomoci. Z finálního leaderboardu je patrné, že virtuální happening opět podpořili i ti, kteří se pravidelně zapojovali do předešlých ročníků akce. Ovšem nejenom oni, díky bezlimitnosti se happening odehrával ve všech regionech České republiky a do pomoci pro Teribeara se nadšeně zapojili také lidé z 38 zemí světa!

Týmy sestavili i partneři akce

Týmy sestavili opět i partneři akce, kteří se na happeningu podílejí nejenom finanční, ale také aktivní pomocí. "I přes složitou situaci spojenou s pandemií Covid-19 lidé i letos dokázali, že jsou pro dobrou věc schopni podávat neuvěřitelné výkony. Počty kilometrů, které na svých oblíbených běžeckých a vycházkových tratích během 24 dnů absolvovali, jsou nejlepším důkazem, že je společenská odpovědnost přes všechno v centru jejich zájmu. Poděkování za nasazení patří i členům týmu Škoda Auto," říká Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto zodpovědný za lidské zdroje.

Stejně, jako v předešlých ročnících, i letos se do charitativního happeningu zapojili zaměstnanci banky ING: "Mám radost, že jsme se dokázali i na dálku semknout a vyběhat peníze pro potřebné. A speciálně hrdý jsem na náš ING tým, který, i když v menším počtu účastníků než loni, více než zdvojnásobil svůj výkon z předchozího roku. V šestém ročníku Teribeara zaměstnanci ING a jejich blízcí naběhali a nachodili rekordních 10386 km, a zařadili se tak mezi osm nejlepších týmů. Vítězové jsou podle mě ale všichni, kdo se navzdory covidu a dalším komplikacím rozhodli hýbat pro dobrou věc," říká Radek Sedlář, ředitel Retailové sekce banky ING.

Za firemní tým sbírali kilometry také zástupci generálního mediálního partnera, Mafry: "Mediální skupina Mafra je Generálním mediálním partnerem happeningu už od samotných začátků a jsme opravdu rádi, že v letošním roce plném nejistot byl Teribear opět jistotou, byť virtuální. Velký dík patří všem, kdo spojili síly pro dobrou věc - Nadaci Terezy Maxové dětem za inovativní přístup a účastníkům z různých koutů České republiky i světa za společně nasbírané kilometry do úspěšného cíle, které pomohou znevýhodněným dětem k lepšímu startu do života," říká Miloslava Nováková, ředitelka Corporate Affairs pro Česko a Slovensko.

O akci

Hýbejte se s Teribearem aneb Prima pohyb s medvědem powered by Škoda Auto je virtuální obdobou tradiční sportovně – charitativní akce Teribear hýbe Prahou. Je určena všem, kdo chtějí pohybem pomoci znevýhodněným dětem. Nový formát vznikl v reakci na letošní mimořádnou situaci poznamenanou pandemií covid-19. Aby se happening mohl realizovat i v tomto roce, rozhodla se Nadace Terezy Maxové dětem dát jeho myšlence novou podobu a uchovat tak možnost pomáhat společně pohybem.

V roce 2020 Teribear opustil jedno konkrétní místo a stal se virtuální a skutečně bezlimitní akcí. Díky nové technologické podobě happeningu Hýbejte se s Teribearem si mohl užít pohyb každý a pomáhat odkudkoliv – stačilo si stáhnout partnerskou běžeckou aplikaci Strava, zaplatit registrační poplatek a registrovat se do naší databáze. Všechny zdolané kilometry se přenesly do výsledkové listiny podobně, jako v předchozích ročnících. Za každý zaznamenaný kilometr věnovali partneři akce 10 Kč na zvolený příběh pomoci. Hledáte jiný způsob, jak se zapojit? Podpořte sbírku a staňte se dárcem a členem rodiny přátel medvídka Teribeara. Jeden za všechny, všichni za Teribeara!

Autor: Linda Vojancová