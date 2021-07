Nelze určit zda jsou na svém původním místě. Odstup mezi řadami není pravidelný ale je od 10ti do 20ti metrů. Tato soustava se liší od jakýchkoliv jiných staveb které známe. Řady kamenů běží od jedné hrany návrší k druhé hraně ve směru severojižním. O smyslu řad jsou různé zcela odlišné domněnky, ale bez sebemenšího reálného opodstatnění. Jde o ohraničení polí, ale proč by byla tak úzká, nebo když jde o závodní dráhy, pak o jaké a proč zde? Možná je i další úvaha, ačkoli též asi nedoložitelná.

Na horním konci Kounova je křižovatka kde jsou směrovky Louny 19 km, Žatec 21km. Do Rakovníka je to 17 km. Jsme zde uprostřed vzdáleností těchto měst. Shodou okolností od Kounova k Lounům a k Žatci těčou vodoteče. Kounov má tedy centrální umístění a na návrší nad ním jsou ohraničené pruhy zemně. Kdo se zde řadil že dnes o tom nemůžeme mít zprávy. Bylo to vojsko. Husité měli několik center působení a vlivu. Byli radikální Táborité, umírnění pražané, východočeši kolem Hradce Králové kteří byli později nejbližší Janu Žižkovi a po jeho smrti si říkali Sirotci a poslední skupina husitů byl městský svaz Žatec, Louny, Slaný. Tato husitská centra měla mezi sebou ideologické sváry ve výkladu a uplatňování Písma Svatého. Shodovali se na přijímání svátosti Boží pod obojí způsobou.

Dosavadní a jediné přijímání bylo katolické, kdy věřící dostali hostii a jen kněz postavený symbolicky výše přijímal i víno neboli symbolicky krev Boží. Husité ale vycházeli z učení Ježíše Krista, z poslední večeře páně, kde Ježíš podával víno a chléb a pravil, „toto dělejte na mou památku“. Spory mezi jednotlivými skupinami byly takové, že Žižka chtěl napadnout a vypálit Prahu. Všechny spory ale musely skončit, když se do Čech blížila křížová výprava za účelem vyhubit české kacíře. Potom se všichni sjednotili na obranu. Je zcela možné že na Rovině nad Kounovem se scházelo husitské vojsko, které mělo své velitele a představovalo svaz husitských měst Žatec, Louny, Slaný, a okolí těchto měst a možná i z Rakovnicka. Jednotlivé proudy , houfy a skupiny vozů s proviantem, zbraněmi a s lidmi se zde v řadách zastavovali domlouvali organizovali.

Shromaždiště bylo opakovaně využíváno

Řady kamenů mohli oddělovat jednotlivé účastníky, kteří se znali a nejlépe spolupracovali a měli mezi sebou největší vzájemné vazby. Jednotlivé složky vojska se musí před bojem zorganizovat, musí mít své zodpovědné velitele, pojmenovat se, aby se v boji mohly řídit rozkazy k manévrování. Velení musí mít přehled o síle a výzbroji jednotlivých složek jejich kvalitě a disciplíně. Základem je kázeň a domluva v předávání rozkazů. Proto je důležité takovéto shromaždiště vojska. Vojsko bez organizace a velení nemá smysl. Jednotlivé houfy se nemohly cítit bezpečně, ale zde po sjednocení a zorganisování již vznikla významná síla, která všem zajišťovala větší bezpečí. Celá tato vojenská sešlost následně již mohla zamířit ke spojení s dalšími husitskými svazy a ke střetnutí s křižáky, k Domažlicím, k Tachovu, k Ústí nad Labem, ke Praze, na Vysočinu nebo do Uher. Shromaždiště bylo na výhodném návrší, které je lépe hájitelné, skryté v kopcích a lesích. V okolí Roviny jsou valy ze starších dob, které nyní mohly být užitečné. Je zde i pramen vody. Husitské války trvaly kolem osmnácti let a tak shromaždiště bylo opakovaně využíváno.

Takováto teorie je možná i když zatím nedokazatelná. Tato teorie ale může být podpořena výskytem dalších dvou kamenných řad. Obě tato místa s kamennými řadami se nalézají v přímém směru mezi Žatcem a Kounovem. První kamenné řady od Žatce jsou vzdálené 6 kilometrů nad obcí Kluček. Z žatecké roviny zde vystupuje první návrší vrchoviny Džbán a na něm zcela shodně jako u Kounova jsou kamenné řady. Směrem ke Kounovu po dalších čtyřech kilometrech jsou kamenné řady u Nečemic. Od těchto kamenných řad je to asi pět kilometrů ke Kounovským řadám. V současnosti je zde snadná cesta po turistické značce. Tedy vojsko se po cestě od Žatce ke Kounovu ještě dvakrát scházelo a řadilo na dosud existujících kamenných řadách. Okolí Žatce bylo asi vždy hustě osídleno zemědělským obyvatelstvem, protože zde v okolí Ohře je úrodná půda a vysoká hladina spodní vody a tak tato oblast se nazývala Malý Egypt. Dnes se zde pěstuje nejlepší chmel.

Oblast byla zřejmě dobrým zdrojem většího počtu husitských bojovníků. Vojsko jistě nemá zájem zanechávat zprávy a stopy proto zde nejsou žádné zvláštní připomínky k významu řad. Husité byli Boží bojovníci a bojovali za pravdu Boží. Tenkrát byli tři papežové kteří proti sobě bojovali a tak se křesťané vzájemně vraždili, bohatství a moc církve neodpovídala představám o učení Ježíše Krista. Tak to možná vysvětlovali husitští kněží a proto husité papeže a papežence považovali za vetřelce na zemi, kteří přinášejí zkázu lidstva. Chtěli nápravu světa bez které předpokládali konec světa a Boží soud. Když se blížila křížová výprava vedená císařem Zikmundem nebo papežským legátem tak se už stejně bojovat muselo. Neboli kamenné řady jsou pozůstatek vojenského tábora a když je uprostřed tří měst tak souvisí s vojskem z těchto měst a to byli naposledy Husité.

Autor: Tomáš Syrovátka